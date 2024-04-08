İl il bayram namazı saatleri

Adana.....................06:41 Adıyaman...............06:29 Afyonkarahisar......06:59 Ağrı.........................06:08 Aksaray..................06:45 Amasya...................06:37 Ankara....................06:49 Antalya...................07:00 Ardahan.................06:09 Artvin......................06:13 Aydın......................07:10 Balıkesir..................07:09 Bartın......................06:50 Batman...................06:17 Bayburt...................06:19 Bilecik.....................07:00 Bingöl.....................06:19 Bitlis........................06:13 Bolu.........................06:54 Burdur.....................07:01
Bursa.......................07:04 Çanakkale...............07:15 Çankırı....................06:46 Çorum.....................06:40 Denizli.....................07:05 Diyarbakır..............06:21 Düzce......................06:55 Edirne.....................07:13 Elazığ......................06:24 Erzincan..................06:23 Erzurum..................06:15 Eskişehir.................06:59 Gaziantep...............06:33 Giresun...................06:26 Gümüşhane............06:22 Hakkâri...................06:07 Hatay......................06:38 Iğdır........................06:04 Isparta.....................07:00 İstanbul...................07:04 İzmir........................07:13 Kahramanmaraş....06:34 Karabük..................06:49 Karaman.................06:49 Kars.........................06:08
Kastamonu.............06:45 Kayseri....................06:39 Kilis.........................06:34 Kırıkkale.................06:47 Kırklareli.................07:11 Kırşehir...................06:44 Kocaeli....................07:00 Konya.....................06:52 Kütahya..................07:01 Malatya..................06:28 Manisa....................07:12 Mardin....................06:19 Mersin.....................06:44 Muğla.....................07:19 Muş.........................06:15 Nevşehir.................06:42 Niğde......................06:43 Ordu........................06:28 Osmaniye...............06:37 Rize.........................06:18 Sakarya...................06:58 Samsun...................06:34 Siirt.........................06:14 Sinop.......................06:39 Sivas........................06:33 Şanlıurfa.................06:27 Şırnak......................06:12 Tekirdağ.................07:10 Tokat.......................06:34 Trabzon..................06:21 Tunceli....................06:23 Uşak........................07:04 Van..........................06:08 Yalova.....................07:03 Yozgat....................06:41 Zonguldak..............06:52