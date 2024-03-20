İlaçların Son Kullanma Tarihi Nerede Yazar? Son Kullanma Tarihi 1 Ay Geçmiş İlaç Kullanılır Mı?

Bozulmuş veya etkisini yitirmiş ilaçlar, beklenen tedaviyi sağlamayabilir veya beklenmedik yan etkilere neden olabilir. İlaç üreticileri, ürettikleri ilaçların belirli bir süre boyunca etkili ve güvenli kalmasını sağlamak için titiz kalite kontrol prosedürleri uygularlar. Son kullanma tarihi, ilacın üretim, depolama ve dağıtım sürecindeki standartlara uygunluğun bir göstergesidir. İlaçların son kullanma tarihi nerede yazar, son kullanma tarihi 1 ay geçmiş ilaç kullanılır mı bilmek sağlığınızı etkileyebilir.

İlaçların Son Kullanma Tarihi Nerede Yazar?