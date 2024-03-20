İlaçların Son Kullanma Tarihi Nerede Yazar? Son Kullanma Tarihi 1 Ay Geçmiş İlaç Kullanılır Mı?

Bozulmuş veya etkisini yitirmiş ilaçlar, beklenen tedaviyi sağlamayabilir veya beklenmedik yan etkilere neden olabilir. İlaç üreticileri, ürettikleri ilaçların belirli bir süre boyunca etkili ve güvenli kalmasını sağlamak için titiz kalite kontrol prosedürleri uygularlar. Son kullanma tarihi, ilacın üretim, depolama ve dağıtım sürecindeki standartlara uygunluğun bir göstergesidir. İlaçların son kullanma tarihi nerede yazar, son kullanma tarihi 1 ay geçmiş ilaç kullanılır mı bilmek sağlığınızı etkileyebilir.
İlaçların son kullanma tarihi genellikle ilaç ambalajının üzerinde veya kutusunun yanında, altında veya arkasında bulunur. Ambalajın üzerinde veya kutunun üzerinde genellikle büyük ve belirgin bir şekilde yazılıdır.
Son kullanma tarihi genellikle "Exp." veya "Son Kullanma Tarihi" şeklinde kısaltılarak gösterilir. Tarih, genellikle gün/ay/yıl formatında belirtilir.
Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalıdır. İlaçların son kullanma tarihleri, üretici tarafından belirlenen ve ilacın ne zaman etkinliğini kaybedebileceğini veya bozulabileceğini gösteren önemli bir bilgidir.
Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, etkin maddelerinde bozulmalar veya zararlı bileşiklerin oluşması gibi riskler taşıyabilir. Bu nedenle, ilacın son kullanma tarihi geçmişse, kesinlikle kullanılmamalı ve uygun şekilde imha edilmelidir.