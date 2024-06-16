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Giriş Tarihi: 16.6.2024

İlahiyatçı Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün hayatını kaybeden ilahiyatçı Yusuf Kavaklı (78), dün son yolculuğuna uğurlandı. Kavaklı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kavaklı'nın ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.




Taziyeleri Kavaklı'nın çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı kabul etti. Kavaklı'nın cenaze namazını Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Yusuf Kavaklı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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İlahiyatçı Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı
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