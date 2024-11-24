Ilgaz Dağı’nda araçlar yolda mahsur kaldı

Kastamonu'da öğlen saatlerinde başlayan yağmur yağışı akşam saatleri itibari ile yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki 15 Temmuz İstiklal Tüneli, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

Ankara istikametinde seyir halinde olan araçlar, Ilgaz Dağı geçidinde mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda sürücüler kontak kapattı. Yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Ilgaz Dağı geçidinde hava sıcaklığı da sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kastamonu Havaalanı -Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli kesiminin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Devrekani Ayrımı-Kastamonu-Ilgaz Yolu'nun 43-72 kilometreleri arası (Kastamonu Havaalanı -Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli arası) ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.