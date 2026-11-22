Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı, İstanbul'daki Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde(İSAM) ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Ersoy, Erünsal'ın İSAM Kütüphanesinin oluşum sürecine ve TDV İslam Ansiklopedisi'nin hazırlanmasına yıllarını verdiğini vurguladı. Ersoy, Osmanlı sahaflarından İslam dünyasının kitap kültürüne uzanan bu araştırmaların, medeniyetin ilmi birikimine ışık tuttuğunu belirtti.

VEFA PROJESİ

Bakanlık olarak yeni bir vefa projesine başladıklarını duyuran Ersoy, Erünsal'ın yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde özel bir "İsmail Erünsal" kitabı hazırlayarak okuyucularla buluşturacaklarını belirtti. Açıklamasında Erünsal'ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyona da değinen Ersoy, Şeyh Galib'in el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ının da yer aldığı bu arşivin dijital ortamda araştırmacıların erişimine açılmasının ilim dünyası için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti. Bakan Ersoy, kültürel hafızaya sunduğu eşsiz katkılar ve yetiştirdiği öğrenciler dolayısıyla Erünsal'a teşekkür ederek sağlık ve afiyet diledi.