İlk denizaltı müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olan S-338 borda numaralı 'TCG Uluçalireis', 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nde 1971-2000 yılları arasında 29 yıl görev yapan TCG Uluçalireis denizaltısı, görev süresi boyunca 37 milli ve 9 NATO Tatbikatı'na katıldı. 12 cephe ve 7 rotasyon görevi icra edip, 160 torpido atışı gerçekleştirdi, birçok mayın döküş eğitimi, SAT-denizaltı müşterek eğitimi ve kurtarma gemisi- denizaltı müşterek eğitimine katıldı, 1645 dalış yaptı. TCG Uluçalireis, 2001'de Gölcük Tersanesi'nde kapsamlı bakım ve restorasyonun ardından Çanakkale Deniz Müzesi'ne getirildi. TCG Uluçalireis, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde ziyarete açılacak. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, "Herkesi denizaltımızda ziyarete bekliyoruz" dedi.