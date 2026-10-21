İlk Evim konut kredisi kimlere verilecek, başvuru tarihi belli oldu mu? İlk Evim konut kredisi son durum!

İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ DESTEĞİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

İlk konutunu satın almak isteyen gençlere yönelik finansman desteği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de gündemine taşındı. 26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle 40 yaşını doldurmamış vatandaşların konut edinmesini kolaylaştıracak faiz veya kar payı desteği ve işlem masrafı indirimi sağlanması amaçlandı.

2/3608 esas numaralı kanun teklifi henüz yasalaşmadı ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda ilk kez konut edinecek gençlere yönelik yeni finansman kolaylıklarının önü açılabilecek.