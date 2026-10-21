TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? 1071 konut için bekleyiş sürüyor!

TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, KAÇ YIL KİRALANACAK?

TOKİ tarafından açıklanan plana göre ilk 1071 konutun anahtar teslimlerinin ekim ayında başlaması hedefleniyor. Ancak teslimatların yapılacağı kesin gün henüz duyurulmadı.

Proje kapsamında evler 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından konutlar için yeniden kura düzenlenecek ve yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece uygun fiyatlı kiralık evlerden farklı ailelerin de yararlanabilmesi amaçlanıyor.

TOKİ indirim kampanyasında son fırsat! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına nasıl ve nereden başvurulur?