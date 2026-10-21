TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? 1071 konut için bekleyiş sürüyor!

İstanbul'da artan kira giderlerine karşı hayata geçirilecek sosyal konut uygulamasında sıra hak sahiplerinin belirlenmesine geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ekim ayını işaret ettiği 1071 kiralık konutluk projede, kura çekiminin ardından kiralama sürecine ilişkin ayrıntıların da açıklanması bekleniyor.
İstanbul'da yüksek kira giderlerine karşı uygun bedelli ev arayan aileleri ilgilendiren TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kura takvimi bekleniyor. Eylül ayında başvurularını tamamlayan vatandaşlar için hak sahipliği sürecine geçilirken ekim ayı sona yaklaşmasına rağmen 1071 kiralık konutun kura çekiliş günü henüz açıklanmadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada başvuruların incelemeye alınacağını ve şartları karşılayan vatandaşlar arasından hak sahiplerinin ekim ayında kurayla belirleneceğini duyurmuştu.
İlk etapta kiraya verilecek 1071 sosyal konut için başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından kura aşamasına geçilecek. İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan evlere yerleşme hakkı kazanan vatandaşlar, çekiliş sonrasında açıklanacak hak sahipliği listeleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
Vatandaşlar, kura ve sonuç duyurularını TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr adresinden ve projeye özel https://talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/ sayfasından duyurulması bekleniyor.
İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda hayata geçirilen projede konutlar farklı ilçe gruplarına ayrıldı.
İlçelere göre TOKİ kiralık konut dağılımı:
Toplam 12 ilçeyi kapsayan uygulamada ilk etapta 1071 konutun kiracılarla buluşturulması hedefleniyor.
TOKİ tarafından açıklanan plana göre ilk 1071 konutun anahtar teslimlerinin ekim ayında başlaması hedefleniyor. Ancak teslimatların yapılacağı kesin gün henüz duyurulmadı.
Proje kapsamında evler 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından konutlar için yeniden kura düzenlenecek ve yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece uygun fiyatlı kiralık evlerden farklı ailelerin de yararlanabilmesi amaçlanıyor.