TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? TOKİ indirim kampanyasında son fırsat!

Eylül ayında başlayan kampanyayla TOKİ'den ev veya iş yeri satın alanlara borçlarını indirimli ödeme fırsatı tanındı. Taksitleri devam eden vatandaşlar, borçlarının tamamını kapatmanın yanı sıra belirli bir kısmını ödeyerek de indirimden yararlanabiliyor. Kampanyanın sona ereceği tarihe ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
Konut ve iş yeri borçlarını indirimli kapatmak isteyenler için tanınan sürede sona gelindi. TOKİ'nin 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası, bugün sona eriyor. Böylece hak sahiplerinin borçlarını avantajlı şekilde ödeyebilmesi için bugün son fırsat olacak.
TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşlar, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı bankaya giderek kampanyadan yararlanabiliyor. Banka şubesinde öncelikle hak sahibinin kampanya koşullarını taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Ardından ödeme yapılacak gün için güncel borç tutarı hesaplanarak indirimli ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor.
İndirimden faydalanabilmek için TOKİ'nin belirlediği geri ödeme ve taksit koşullarının karşılanması gerekiyor.
Kampanyadan yararlanma şartları şöyle:
Şartları sağlayan hak sahipleri, kalan borç miktarına göre tam ya da kısmi ödeme seçeneğini tercih edebilecek.
Tapusunu almak isteyen vatandaşların banka işlemleri sırasında bazı belgeleri hazır bulundurması gerekiyor. Özellikle kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimine yönelik evraklar da başvuru sırasında isteniyor.
TOKİ'nin açıklamasına göre bu projelerde gerekli belgeler arasında:
Başvuru yapacak vatandaşların kontrol etmesi gereken noktalardan biri de kalan taksit sayısı. TOKİ, borcunun bitmesine kısa süre kalan hak sahiplerini kampanya kapsamı dışında tutuyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar yüzde 25 indirimden yararlanamıyor. Hak sahipleri, ödeme planlarına ilişkin güncel bilgileri satış sözleşmelerinin bulunduğu bankadan öğrenebilecek.
Yüzde 2️⃣5️⃣ İndirim Kampanyamız bugün sona erecek 🔔 🏘️🏢 Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, başvurularını sözleşme işlemlerini yürüttükleri banka aracılığıyla yapabilirler. ✅ Ziraat Bankası ✅ Halk Bankası ▶️ İndirim fırsatını kaçırmayın‼️ 🔗 Detaylar için: https://t.co/t1mL9ViqSJ— TOKİ (@Toki_Kurumsal) October 19, 2026