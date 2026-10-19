TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? TOKİ indirim kampanyasında son fırsat!

Eylül ayında başlayan kampanyayla TOKİ'den ev veya iş yeri satın alanlara borçlarını indirimli ödeme fırsatı tanındı. Taksitleri devam eden vatandaşlar, borçlarının tamamını kapatmanın yanı sıra belirli bir kısmını ödeyerek de indirimden yararlanabiliyor. Kampanyanın sona ereceği tarihe ilişkin ayrıntılar da belli oldu.