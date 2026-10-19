Haberler Yaşam Haberleri TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? TOKİ indirim kampanyasında son fırsat!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:45

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? TOKİ indirim kampanyasında son fırsat!

TOKİ'den konut veya iş yeri alan vatandaşlar için yüzde 25 indirim kampanyasında son güne girildi. Borcunu erken kapatarak indirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? İşte, kampanyanın bitiş saati...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? TOKİ indirim kampanyasında son fırsat!
  • ABONE OL

Eylül ayında başlayan kampanyayla TOKİ'den ev veya iş yeri satın alanlara borçlarını indirimli ödeme fırsatı tanındı. Taksitleri devam eden vatandaşlar, borçlarının tamamını kapatmanın yanı sıra belirli bir kısmını ödeyerek de indirimden yararlanabiliyor. Kampanyanın sona ereceği tarihe ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Konut ve iş yeri borçlarını indirimli kapatmak isteyenler için tanınan sürede sona gelindi. TOKİ'nin 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası, bugün sona eriyor. Böylece hak sahiplerinin borçlarını avantajlı şekilde ödeyebilmesi için bugün son fırsat olacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA NEREDEN BAŞVURULUR?

TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşlar, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı bankaya giderek kampanyadan yararlanabiliyor. Banka şubesinde öncelikle hak sahibinin kampanya koşullarını taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Ardından ödeme yapılacak gün için güncel borç tutarı hesaplanarak indirimli ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor.

TOKİ kiralık konut kurası bekleniyor! 1.071 kiralık konut kurası ne zaman yapılacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

İndirimden faydalanabilmek için TOKİ'nin belirlediği geri ödeme ve taksit koşullarının karşılanması gerekiyor.

Kampanyadan yararlanma şartları şöyle:

  • TOKİ'den konut veya iş yeri satın almış olmak.
  • Geri ödeme taksitlerinin en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar başlamış olması.
  • Başvuru yapılan ayın taksitini ödemiş olmak.
  • Geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit borcu bulunmamak.
  • Emlak vergisi borcu bulunmamak.
  • Kalan taksit sayısının 12'den fazla olması.
  • Borcun tamamını veya en az yüzde 25'lik bölümünü peşin ödeme koşulunu karşılamak.

Şartları sağlayan hak sahipleri, kalan borç miktarına göre tam ya da kısmi ödeme seçeneğini tercih edebilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Tapusunu almak isteyen vatandaşların banka işlemleri sırasında bazı belgeleri hazır bulundurması gerekiyor. Özellikle kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimine yönelik evraklar da başvuru sırasında isteniyor.

TOKİ'nin açıklamasına göre bu projelerde gerekli belgeler arasında:

  • İlgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge
  • Konut için düzenlenmiş güncel DASK sigorta poliçesi

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM İÇİN KAÇ TAKSİT KALMASI GEREKİYOR?

Başvuru yapacak vatandaşların kontrol etmesi gereken noktalardan biri de kalan taksit sayısı. TOKİ, borcunun bitmesine kısa süre kalan hak sahiplerini kampanya kapsamı dışında tutuyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar yüzde 25 indirimden yararlanamıyor. Hak sahipleri, ödeme planlarına ilişkin güncel bilgileri satış sözleşmelerinin bulunduğu bankadan öğrenebilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, nereden başvurulur? TOKİ indirim kampanyasında son fırsat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA