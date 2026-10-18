TOKİ kiralık konut kurası tarihi: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık konut projesinde, 1.071 evin kimlere tahsis edileceği kura yöntemiyle belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından hak sahipliği listelerinin ilan edilmesi ve kiralama işlemlerine ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.
İstanbul'da kira giderlerini azaltmak isteyen ailelere yönelik hazırlanan TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun hak sahipleri Ekim 2026'da yapılacak çekilişle belirlenecek.
Başvuruların değerlendirilmesi sürerken kuranın gerçekleştirileceği kesin gün ve saat henüz duyurulmadı. TOKİ'nin resmi açıklamasıyla birlikte çekiliş programının ayrıntıları da belli olacak.
Kiralık evler için yapılacak çekilişin ardından hak sahipliği sonuçlarının TOKİ'nin resmi internet sitesi ve projeye özel bilgilendirme sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor.
Vatandaşlar, e-Devlet'teki TOKİ hizmetlerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek. Kiralık konutlara özel sonuç sorgulama bağlantısı ise kurumun yapacağı duyuruyla kesinleşecek.
Resmi duyurulara www.toki.gov.tr ve talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/ adreslerinden ulaşılabilecek.
E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Konutlar hak sahiplerine üç yıllığına kiralanacak. Bu süre boyunca tahsis koşullarının korunması ve kira ile aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.
Üç yıllık kullanım süresinin tamamlanmasının ardından, konutlardan yararlanacak yeni aileler ise yeniden yapılacak kura ile belirlenecek.
Kiralık evlerin büyüklükleri, başvuru sahiplerinin aile yapılarına göre belirlenecek. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri ayrılırken iki veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar tahsis edilebilecek.
🔔 İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut Projesi Başladı! ❌ Başvuru için herhangi bir bedel alınmayacak. 🗓️ Başvurular 2️⃣5️⃣ Eylül tarihine kadar devam edecek olup, sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. 🏘️ Ekim ayında ilk etapta 1️⃣.0️⃣7️⃣1️⃣ konut teslim edilecek. 🔗 Detaylara buradan ulaşabilirsiniz: https://t.co/SZgo8OaQDe— TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 14, 2026
İstanbul'un farklı noktalarında kiraya verilecek ilk 1.071 ev, 12 ilçeye dağıtıldı. TOKİ'nin duyurduğu plana göre konutların bulunduğu bölgeler ve sayıları şöyle: