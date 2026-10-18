TOKİ kiralık konut kurası tarihi: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'da kira giderlerini azaltmak isteyen ailelere yönelik hazırlanan TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun hak sahipleri Ekim 2026'da yapılacak çekilişle belirlenecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sürerken kuranın gerçekleştirileceği kesin gün ve saat henüz duyurulmadı. TOKİ'nin resmi açıklamasıyla birlikte çekiliş programının ayrıntıları da belli olacak.