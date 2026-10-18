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Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:49

TOKİ kiralık konut kurası tarihi: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?

İstanbul'da kira yükünü hafifletmek isteyen vatandaşlar için TOKİ'nin kiralık konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor. Uygun fiyatlı bir eve taşınma hayali kuran aileler, hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin tarihi ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini de öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte, merak edilen detaylar...

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TOKİ kiralık konut kurası tarihi: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?
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TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık konut projesinde, 1.071 evin kimlere tahsis edileceği kura yöntemiyle belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından hak sahipliği listelerinin ilan edilmesi ve kiralama işlemlerine ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'da kira giderlerini azaltmak isteyen ailelere yönelik hazırlanan TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun hak sahipleri Ekim 2026'da yapılacak çekilişle belirlenecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sürerken kuranın gerçekleştirileceği kesin gün ve saat henüz duyurulmadı. TOKİ'nin resmi açıklamasıyla birlikte çekiliş programının ayrıntıları da belli olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kiralık evler için yapılacak çekilişin ardından hak sahipliği sonuçlarının TOKİ'nin resmi internet sitesi ve projeye özel bilgilendirme sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor.

Vatandaşlar, e-Devlet'teki TOKİ hizmetlerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek. Kiralık konutlara özel sonuç sorgulama bağlantısı ise kurumun yapacağı duyuruyla kesinleşecek.

Resmi duyurulara www.toki.gov.tr ve talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/ adreslerinden ulaşılabilecek.

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TOKİ KİRALIK KONUTLARDA KAÇ YIL OTURULABİLECEK?

Konutlar hak sahiplerine üç yıllığına kiralanacak. Bu süre boyunca tahsis koşullarının korunması ve kira ile aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

Üç yıllık kullanım süresinin tamamlanmasının ardından, konutlardan yararlanacak yeni aileler ise yeniden yapılacak kura ile belirlenecek.

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TOKİ KİRALIK KONUTLAR KİMLERE VERİLECEK?

Kiralık evlerin büyüklükleri, başvuru sahiplerinin aile yapılarına göre belirlenecek. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri ayrılırken iki veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar tahsis edilebilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul'un farklı noktalarında kiraya verilecek ilk 1.071 ev, 12 ilçeye dağıtıldı. TOKİ'nin duyurduğu plana göre konutların bulunduğu bölgeler ve sayıları şöyle:

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Arnavutköy: 90 konut

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TOKİ kiralık konut kurası tarihi: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?
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