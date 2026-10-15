TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, başvuru nereye yapılır?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin duyurusuna göre kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2025 tarihinde başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin şu koşulları karşılaması gerekiyor:

Başvuru yapılan aya ait taksit ödemelerinin tamamlanmış olması

Geçmiş dönemlerden kalan taksit borcunun bulunmaması

Emlak vergisi borcunun olmaması

Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması

Borcunun bitmesine 12 ay veya daha az süre kalan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya katılamayacak.