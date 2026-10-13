TOKİ kiralık konut kura tarihi 2026: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?

Toki kiralık konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, kira sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağını ve evlere ne zaman taşınabileceklerini de öğrenmek istiyor. Kura tarihi ve sonraki aşamalara ilişkin takvimin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. TOKİ'nin 26 Eylül'de yayımladığı açıklamaya göre başvuruların incelenmesinin ardından şartları karşılayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun kiracıları belirlenecek.
Kura için henüz kesin gün ve saat açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çekilişlerin ardından ilk anahtarların da ekim ayında teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.
14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, işlemlerinin durumunu TOKİ'nin Konut / İşyeri Başvuru hizmetinden kontrol edebiliyor.
Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği bilgileri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve projeye özel duyuru sayfasından takip edilebilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden hangi sorgulama ekranında görüntüleneceğine ilişkin ayrıntılar ise ilgili duyuruyla kesinleşmesi bekleniyor.
E-DEVLET HİZMETİ İÇİN TIKLAYINIZ!
İstanbul'un farklı bölgelerinde hazırlanan konutlar, dört ayrı grup üzerinden kiraya veriliyor. İlk etapta en fazla konutun bulunduğu grupta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçeleri yer alıyor.
Konutların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Toplam 1.071 evin büyüklükleri de ailelerin ihtiyaçlarına göre değişecek. Genç evli çiftlere 1+1 ve 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri sunulacak.
TOKİ'nin kiralık konut projesinde aylık ödemeler 10 bin TL'den başlayacak. Evlerin oda sayısına göre açıklanan başlangıç kira bedelleri şöyle:
Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar, evlerde 3 yıl boyunca kiracı olarak oturabilecek. Bu sürenin sonunda mevcut kiracılar için sözleşme uzatılmayacak ve konutlar yeniden tahsis edilecek.
Kiracılık süresince gelir, mülkiyet ve diğer başvuru koşullarının korunması gerekiyor. Şartların kaybedilmesi ya da kira ödemelerinin aksatılması halinde tahsis hakkı sona erebilecek.
🔔 İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut Projesi Başladı! ❌ Başvuru için herhangi bir bedel alınmayacak. 🗓️ Başvurular 2️⃣5️⃣ Eylül tarihine kadar devam edecek olup, sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. 🏘️ Ekim ayında ilk etapta 1️⃣.0️⃣7️⃣1️⃣ konut teslim edilecek. 🔗 Detaylara buradan ulaşabilirsiniz: https://t.co/SZgo8OaQDe— TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 14, 2026
.