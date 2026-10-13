TOKİ kiralık konut kura tarihi 2026: TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır?

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE BULUNUYOR?

İstanbul'un farklı bölgelerinde hazırlanan konutlar, dört ayrı grup üzerinden kiraya veriliyor. İlk etapta en fazla konutun bulunduğu grupta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçeleri yer alıyor.

Konutların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

Toplam 1.071 evin büyüklükleri de ailelerin ihtiyaçlarına göre değişecek. Genç evli çiftlere 1+1 ve 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri sunulacak.