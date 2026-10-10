TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURULARI: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, kimler yararlanabilir?

TOKİ BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER YÜZDE 25 İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kampanyada bütün taksitleri tek kalemde kapatma zorunluluğu bulunmuyor. Elindeki parayla borcunun yalnızca bir bölümünü ödemek isteyen konut ve iş yeri alıcılarına da kısmi ödeme hakkı tanınıyor.

Bunun için mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'ine karşılık gelen tutarda peşin ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen alt sınırı karşılayan hak sahiplerine, ödemek istedikleri bölüm üzerinden yüzde 25 indirim uygulanıyor.