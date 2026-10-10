TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURULARI: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, kimler yararlanabilir?

Birikimlerini değerlendirerek konut veya iş yeri borcunu erkenden bitirmeyi planlayan hak sahiplerinin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. TOKİ'nin düzenlediği kampanyada satış sözleşmesinin tarihi, ödenen taksitler ve kalan borç tutarı gibi ayrıntılar indirimden yararlanma hakkını belirliyor.
TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 Pazartesi olarak belirlendi. 22 Eylül'de başlayan uygulama kapsamında yaklaşık 228 bin hak sahibine, kalan borçlarını avantajlı koşullarla ödeme fırsatı sunuluyor.
Taksitlerini erkenden bitirerek tapusuna kavuşmak isteyenlerin belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Borcunu tek seferde kapatmayı planlayanlar kadar elindeki birikimle taksit yükünü azaltmak isteyenler de kampanya kapsamına alındı. Ancak indirim hakkı, TOKİ'den konut veya iş yeri satın alan bütün vatandaşlara otomatik olarak tanınmıyor.
Hak sahiplerinin karşılaması gereken şartlar şöyle:
Kalan borcunu bitirmesine 12 ay veya daha az süre bulunan alıcılar, belirtilen indirim hakkından faydalanamayacak.
Peşin ödeme avantajını değerlendirmek isteyen hak sahiplerinin, gayrimenkulü satın alırken satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankaya müracaat etmeleri gerekiyor.
Banka şubelerinde öncelikle ödeme yapılacak tarih esas alınarak güncel borç bakiyesi hesaplanıyor. Ardından alıcılar, kalan tutarın tamamını kapatma veya belirli bir bölümünü yatırma seçeneklerinden yararlanabiliyor.
Kampanyada bütün taksitleri tek kalemde kapatma zorunluluğu bulunmuyor. Elindeki parayla borcunun yalnızca bir bölümünü ödemek isteyen konut ve iş yeri alıcılarına da kısmi ödeme hakkı tanınıyor.
Bunun için mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'ine karşılık gelen tutarda peşin ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen alt sınırı karşılayan hak sahiplerine, ödemek istedikleri bölüm üzerinden yüzde 25 indirim uygulanıyor.
TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. @Toki_Kurumsal https://t.co/1AGeCUVvRV— Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2026