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Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:58

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURULARI: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, kimler yararlanabilir?

TOKİ'den konut veya iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden hak sahipleri için borç yükünü hafifletecek kampanyada sona yaklaşılıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlere, borçlarının tamamını ya da bir kısmını indirimli olarak ödeme imkanı da verildi. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, kimler yararlanabilir? İşte, ödeme koşulları ilişkin ayrıntılar...

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURULARI: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, kimler yararlanabilir?
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Birikimlerini değerlendirerek konut veya iş yeri borcunu erkenden bitirmeyi planlayan hak sahiplerinin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. TOKİ'nin düzenlediği kampanyada satış sözleşmesinin tarihi, ödenen taksitler ve kalan borç tutarı gibi ayrıntılar indirimden yararlanma hakkını belirliyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 Pazartesi olarak belirlendi. 22 Eylül'de başlayan uygulama kapsamında yaklaşık 228 bin hak sahibine, kalan borçlarını avantajlı koşullarla ödeme fırsatı sunuluyor.

Taksitlerini erkenden bitirerek tapusuna kavuşmak isteyenlerin belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Borcunu tek seferde kapatmayı planlayanlar kadar elindeki birikimle taksit yükünü azaltmak isteyenler de kampanya kapsamına alındı. Ancak indirim hakkı, TOKİ'den konut veya iş yeri satın alan bütün vatandaşlara otomatik olarak tanınmıyor.

Hak sahiplerinin karşılaması gereken şartlar şöyle:

  • Konut veya iş yerine ait geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonunda başlamış olması.
  • Başvurunun yapıldığı aya ait taksit tutarının ödenmiş olması.
  • Önceki dönemlerden kalan taksit borcunun bulunmaması.
  • Emlak vergisi borcunun olmaması.
  • Ödeme planında 12 aydan fazla taksit kalmış olması.

Kalan borcunu bitirmesine 12 ay veya daha az süre bulunan alıcılar, belirtilen indirim hakkından faydalanamayacak.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Peşin ödeme avantajını değerlendirmek isteyen hak sahiplerinin, gayrimenkulü satın alırken satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankaya müracaat etmeleri gerekiyor.

Banka şubelerinde öncelikle ödeme yapılacak tarih esas alınarak güncel borç bakiyesi hesaplanıyor. Ardından alıcılar, kalan tutarın tamamını kapatma veya belirli bir bölümünü yatırma seçeneklerinden yararlanabiliyor.

TOKİ BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER YÜZDE 25 İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kampanyada bütün taksitleri tek kalemde kapatma zorunluluğu bulunmuyor. Elindeki parayla borcunun yalnızca bir bölümünü ödemek isteyen konut ve iş yeri alıcılarına da kısmi ödeme hakkı tanınıyor.

Bunun için mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'ine karşılık gelen tutarda peşin ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen alt sınırı karşılayan hak sahiplerine, ödemek istedikleri bölüm üzerinden yüzde 25 indirim uygulanıyor.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURULARI: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, kimler yararlanabilir?
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