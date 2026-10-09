TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | Toki kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu?

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

Kuradan adı çıkan hak sahipleri konutlarda 3 yıl süreyle oturabilecek. Bu sürenin sonunda mevcut kiracı için uzatma yapılmayacak ve ev yeni hak sahibine tahsis edilecek.

Sözleşme öncesinde ayrıca bir aylık kira bedeli kadar teminat alınacak. Konutta zarar veya TOKİ'ye borç bulunmaması halinde bu tutar tahsis süresi sonunda geri ödenecek.