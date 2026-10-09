TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | Toki kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden alındı. TOKİ hizmetleri içerisindeki "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından tamamlandı. Sürecin sona ermesinin ardından uygun bulunan adaylar için 1.071 konutun kura çekimi bekleniyor.
Başvuru ekranının kapanmasının ardından TOKİ'de şimdi şartları sağlayan hanelerin incelemesi yapılıyor. 1.071 kiralık sosyal konutun hak sahipleri Ekim 2026 içinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Kura takviminin ilan edilmesiyle birlikte İstanbul'da düşük bedelli kiralık konut için başvuran vatandaşların hangi projeden yararlanacağı da netleşecek.
İlk etapta anahtarı teslim edilecek 1.071 ev, İstanbul'un 12 ilçesine dağılıyor. Konutlar dört ayrı bölge grubu üzerinden tahsis edilecek.
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 seçenekleri ayrılacak.
Projenin en dikkat çeken taraflarından biri İstanbul'daki piyasa kiralarının altında belirlenen tahsis bedelleri. 1+1 konutlarda aylık ödeme 10 bin TL'den, 2+1 evlerde ise 12 bin TL'den başlıyor. Daha büyük dairelerde tutar konutun bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre değişiyor.
Belirlenen aylık bedeller şöyle:
Anahtar tesliminden sonraki ilk 12 ay kira artışı yapılmayacak. İlk artış, bu sürenin ardından gelen ocak ayında TÜFE dikkate alınarak uygulanacak.
Kuradan adı çıkan hak sahipleri konutlarda 3 yıl süreyle oturabilecek. Bu sürenin sonunda mevcut kiracı için uzatma yapılmayacak ve ev yeni hak sahibine tahsis edilecek.
Sözleşme öncesinde ayrıca bir aylık kira bedeli kadar teminat alınacak. Konutta zarar veya TOKİ'ye borç bulunmaması halinde bu tutar tahsis süresi sonunda geri ödenecek.
Kura günü ve sonuçlara ilişkin duyuruların TOKİ'nin resmi internet sitesi ile kiralık sosyal konut projesi için oluşturulan özel sayfa üzerinden paylaşılması bekleniyor. 1.071 kiralık konut için sonuç sorgulama ekranı açıldığında kullanılacak bağlantının ayrıca duyurulması bekleniyor.
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