Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | Toki kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:46

TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | Toki kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu?

İstanbul’da uygun fiyatla kiralık ev arayan binlerce kişinin başvurduğu TOKİ projesinde gözler artık kura çekimine çevrildi. 12 ilçede yer alan 1.071 kiralık konut için başvuru dönemi tamamlanırken, hak sahiplerini belirleyecek çekilişin hangi gün yapılacağı bekleniyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu? İşte, çekiliş tarihine ilişkin detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | Toki kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu?
  • ABONE OL

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden alındı. TOKİ hizmetleri içerisindeki "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından tamamlandı. Sürecin sona ermesinin ardından uygun bulunan adaylar için 1.071 konutun kura çekimi bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru ekranının kapanmasının ardından TOKİ'de şimdi şartları sağlayan hanelerin incelemesi yapılıyor. 1.071 kiralık sosyal konutun hak sahipleri Ekim 2026 içinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kura takviminin ilan edilmesiyle birlikte İstanbul'da düşük bedelli kiralık konut için başvuran vatandaşların hangi projeden yararlanacağı da netleşecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

İlk etapta anahtarı teslim edilecek 1.071 ev, İstanbul'un 12 ilçesine dağılıyor. Konutlar dört ayrı bölge grubu üzerinden tahsis edilecek.

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Arnavutköy: 90 konut

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 seçenekleri ayrılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

Projenin en dikkat çeken taraflarından biri İstanbul'daki piyasa kiralarının altında belirlenen tahsis bedelleri. 1+1 konutlarda aylık ödeme 10 bin TL'den, 2+1 evlerde ise 12 bin TL'den başlıyor. Daha büyük dairelerde tutar konutun bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre değişiyor.

Belirlenen aylık bedeller şöyle:

  • 1+1: 10 bin TL
  • 2+1: 12 bin TL ile 17 bin TL
  • 3+1: 15 bin TL ile 18 bin TL
  • 4+1: 18 bin TL ile 20 bin TL

Anahtar tesliminden sonraki ilk 12 ay kira artışı yapılmayacak. İlk artış, bu sürenin ardından gelen ocak ayında TÜFE dikkate alınarak uygulanacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

Kuradan adı çıkan hak sahipleri konutlarda 3 yıl süreyle oturabilecek. Bu sürenin sonunda mevcut kiracı için uzatma yapılmayacak ve ev yeni hak sahibine tahsis edilecek.

Sözleşme öncesinde ayrıca bir aylık kira bedeli kadar teminat alınacak. Konutta zarar veya TOKİ'ye borç bulunmaması halinde bu tutar tahsis süresi sonunda geri ödenecek.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Kura günü ve sonuçlara ilişkin duyuruların TOKİ'nin resmi internet sitesi ile kiralık sosyal konut projesi için oluşturulan özel sayfa üzerinden paylaşılması bekleniyor. 1.071 kiralık konut için sonuç sorgulama ekranı açıldığında kullanılacak bağlantının ayrıca duyurulması bekleniyor.

TOKİ RESMİ İNTENET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | Toki kiralık konut kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA