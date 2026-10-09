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Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:55

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

İlk kez ev sahibi olmayı planlayanların gözü, konuta erişimi kolaylaştırması beklenen yeni finansman modelinde. Ev alımını kredi desteğiyle gerçekleştirmek isteyenler için hazırlanan düzenlemeye ilişkin beklenti sürerken İlk Evim Konut Kredisi için takvim ve uygulanacak koşullar da yakından izleniyor. İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
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İlk kez konut alacaklara yönelik kredi sınırlamalarının yeniden ele alınması, ev sahibi olmayı planlayanların beklentisini artırdı. Yeni modelin nasıl şekilleneceği de merakla bekleniyor. Faiz oranı, vade ve kredi limitine ilişkin ayrıntıların ise yapılacak resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik yeni kredi modelinde henüz başvuru takvimi ilan edilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın başında ilk kez konut alacaklara uygulanan kredi sınırlamalarının yeniden değerlendirildiğini duyurmuştu. Aradan geçen sürede programın başlayacağı güne ilişkin yeni bir tarih paylaşılmadı.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE VADESİ BELLİ OLDU MU?

Ev almak isteyenlerin ödeme planını belirleyecek faiz oranı, kredi limiti ve vade süresi konusunda henüz kesin rakamlar açıklanmadı. Programın ayrıntıları duyurulduğunda kullanılabilecek kredi miktarı ve geri ödeme koşulları da resmi kaynakların açıklamasıyla belli olması bekleniyor.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni modelin ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hazırlanması bekleniyor. Özellikle dar ve orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştıracak bir finansman seçeneği üzerinde duruluyor.

Ancak başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması, gelir sınırı, alınacak evin değeri veya ikamet şartı gibi kriterler henüz kesinleşmedi.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Program için henüz başvuru ekranı veya banka listesi yayımlanmadı. Dolayısıyla işlemlerin e-Devlet, kamu bankaları ya da farklı bir kanal üzerinden yürütüleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yeni kredi modelinin devreye alınmasıyla birlikte başvuru yolu, gerekli belgeler ve yararlanma koşullarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Yeni program duyurulduğunda özellikle şu başlıkların netleşmesi bekleniyor:

  • Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunamayacağı
  • Gelir sınırı uygulanıp uygulanmayacağı
  • Alınabilecek konutun azami değeri
  • Kullanılabilecek kredi miktarı ve peşinat oranı
  • Faiz oranı ile vade süresi
  • Başvuruların hangi bankalar üzerinden alınacağı

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
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