İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

İlk kez konut alacaklara yönelik kredi sınırlamalarının yeniden ele alınması, ev sahibi olmayı planlayanların beklentisini artırdı. Yeni modelin nasıl şekilleneceği de merakla bekleniyor. Faiz oranı, vade ve kredi limitine ilişkin ayrıntıların ise yapılacak resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.
İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik yeni kredi modelinde henüz başvuru takvimi ilan edilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın başında ilk kez konut alacaklara uygulanan kredi sınırlamalarının yeniden değerlendirildiğini duyurmuştu. Aradan geçen sürede programın başlayacağı güne ilişkin yeni bir tarih paylaşılmadı.
Ev almak isteyenlerin ödeme planını belirleyecek faiz oranı, kredi limiti ve vade süresi konusunda henüz kesin rakamlar açıklanmadı. Programın ayrıntıları duyurulduğunda kullanılabilecek kredi miktarı ve geri ödeme koşulları da resmi kaynakların açıklamasıyla belli olması bekleniyor.
Yeni modelin ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hazırlanması bekleniyor. Özellikle dar ve orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştıracak bir finansman seçeneği üzerinde duruluyor.
Ancak başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması, gelir sınırı, alınacak evin değeri veya ikamet şartı gibi kriterler henüz kesinleşmedi.
Program için henüz başvuru ekranı veya banka listesi yayımlanmadı. Dolayısıyla işlemlerin e-Devlet, kamu bankaları ya da farklı bir kanal üzerinden yürütüleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Yeni kredi modelinin devreye alınmasıyla birlikte başvuru yolu, gerekli belgeler ve yararlanma koşullarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Yeni program duyurulduğunda özellikle şu başlıkların netleşmesi bekleniyor: