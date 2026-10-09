İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Program için henüz başvuru ekranı veya banka listesi yayımlanmadı. Dolayısıyla işlemlerin e-Devlet, kamu bankaları ya da farklı bir kanal üzerinden yürütüleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yeni kredi modelinin devreye alınmasıyla birlikte başvuru yolu, gerekli belgeler ve yararlanma koşullarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.