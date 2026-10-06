Haberler Yaşam Haberleri TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:05

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ’den konut ve iş yeri satın alan, borcunu erkenden kapatıp ödeme yükünü azaltmak isteyen hak sahipleri için indirim fırsatı sürüyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler şartları ve sürenin hangi tarihte dolacağını merak ediyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, son başvuru tarihi…

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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
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Peşin ödeme hesabı yapan TOKİ hak sahipleri için kampanya takviminde son haftalara giriliyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası, yalnızca borcun tamamını kapatacakları değil, belirlenen koşullarda kısmi ödeme yapmak isteyenleri de kapsıyor. İndirimden yararlanmak isteyenlerin ödeme planını ve başvuru süresini dikkate alarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç defterini erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen hak sahipleri, kampanya için konut ya da iş yeri satış işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı bankaya başvuracak. Borç kapatma tarihinde kalan tutar da yine ilgili banka üzerinden öğrenilebilecek.

Başvurunun ardından mevcut borç bakiyesi hesaplanacak ve şartları sağlayan alıcılar, ödeme tercihine göre indirimden yararlanabilecek. Kampanyanın internet üzerinden ayrı bir başvuru formu bulunmuyor; işlem satış sözleşmesinin yapıldığı banka aracılığıyla yürütülüyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI SON GÜN NE ZAMAN?

22 Eylül'de açılan indirim dönemi 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar gerekli ödemeyi yapan hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. Süre sona erdikten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını kapsaması öngörülen kampanya, özellikle kalan borcunu tek seferde kapatabilecek durumda olanlara tapusunu daha erken alma imkanı sunuyor.

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YÜZDE 25 İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Her TOKİ alıcısı kampanya kapsamına otomatik olarak girmiyor. İndirimden yararlanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Başvuru yapacak kişinin ayrıca;

  • içinde bulunulan aya ait taksitini ödemiş olması,
  • geçmiş dönemlerden kalan taksit borcunun bulunmaması,
  • emlak vergisi borcunun olmaması

şartlarını karşılaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyaya dahil edilmiyor.

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BORCUN TAMAMI ÖDENMEZSE İNDİRİM ALINABİLİR Mİ?

Cebindeki birikimin tamamını borç kapatmaya ayıramayanlar için de ayrı bir seçenek bulunuyor. Borcun bütünü yerine bir kısmını ödemek isteyen hak sahipleri, mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin yatırmaları halinde ödeme yaptıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Örneğin hak sahibinin kampanya kapsamındaki borcunun tamamını kapatacak imkanı bulunmuyorsa, belirlenen alt sınırı karşılayan kısmi ödeme üzerinden indirim hesaplanabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA HANGİ TARİHLER GEÇERLİ?

Kampanyanın ödeme penceresi 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasını kapsıyor. İndirim hakkının doğması için yalnızca başvuru yapılması yeterli değil; borç kapatma ya da kampanya şartlarını karşılayan kısmi ödemenin de bu dönem içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

19 Ekim'in ardından yapılacak ödemelerde kampanya oranı devreye girmeyecek. Bu nedenle borcunu erkenden kapatma hesabı yapan hak sahiplerinin kalan bakiyelerini bankadan öğrenerek ödeme planlarını süre dolmadan tamamlamaları gerekiyor.

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