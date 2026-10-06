TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç defterini erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen hak sahipleri, kampanya için konut ya da iş yeri satış işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı bankaya başvuracak. Borç kapatma tarihinde kalan tutar da yine ilgili banka üzerinden öğrenilebilecek.

Başvurunun ardından mevcut borç bakiyesi hesaplanacak ve şartları sağlayan alıcılar, ödeme tercihine göre indirimden yararlanabilecek. Kampanyanın internet üzerinden ayrı bir başvuru formu bulunmuyor; işlem satış sözleşmesinin yapıldığı banka aracılığıyla yürütülüyor.