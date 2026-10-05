İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak?

İlk Evim Konut Kredisi ile birlikte özellikle faiz oranı, vade süresi, kullanılabilecek kredi tutarı ve başvuru kriterlerinin nasıl belirleneceği üzerinde duruluyor. İlk Evim Konut Kredisi için resmi detayların açıklanmasıyla birlikte kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların hangi kanaldan alınacağı da netlik kazanacak.
İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik İlk Evim Konut Kredisi için başlangıç tarihi, kredi limiti ve finansman şartları henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 21 Ocak 2026'da toplanan Finansal İstikrar Komitesi ise ilk kez konut alacaklara uygulanan kredi sınırlamalarını ele aldı. Toplantının ardından yeni bir faiz oranı veya başvuru takvimi paylaşılmadı.
Yeni finansman modelinin kesin koşulları henüz açıklanmadı. Bu nedenle yaş sınırı, gelir kriteri, peşinat oranı veya alınacak konutun özelliklerine ilişkin bilgiler resmi şart olarak değerlendirilemiyor. Çalışmanın ilk kez ev sahibi olacak vatandaşları merkeze alması bekleniyor.
Resmi şartların açıklanmasıyla birlikte şu başlıkların netleşmesi bekleniyor:
Kamuoyunda yüzde 1,20 faizli konut kredisi seçeneği uzun süredir konuşuluyor. Ancak İlk Evim kampanyası şartları henüz paylaşılmadı. Finansman paketi duyurulduğunda faiz oranıyla birlikte kullanılabilecek kredi miktarı, peşinat koşulları ve toplam geri ödeme tutarlarının da açıklanması bekleniyor.
Kampanyanın odağında daha önce konut sahibi olmamış vatandaşların bulunması bekleniyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin ocak ayındaki toplantısında da doğrudan ilk kez konut alacaklar için uygulanan kredi sınırlamalarının ele alınması, hazırlanacak düzenlemede bu grubun ayrı değerlendirilmesine yönelik beklentiyi artırdı.
Kesin yararlanma koşulları ise başvuru kılavuzu veya ilgili kurumların yayımlayacağı resmi duyuruyla ortaya çıkacak.