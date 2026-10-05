Haberler Yaşam Haberleri İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 14:57

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak?

Konut sahibi olmak isteyen ancak adım atmakta zorlanan vatandaşlar, İlk Evim Konut Kredisi için yapılacak açıklamalara odaklandı. Kampanyada faiz oranı, vade seçeneği ve başvuru koşullarının nasıl şekilleneceği de gündemdeki yerini koruyor. İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak? İşte, kampanya detayları…

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak?
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İlk Evim Konut Kredisi ile birlikte özellikle faiz oranı, vade süresi, kullanılabilecek kredi tutarı ve başvuru kriterlerinin nasıl belirleneceği üzerinde duruluyor. İlk Evim Konut Kredisi için resmi detayların açıklanmasıyla birlikte kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların hangi kanaldan alınacağı da netlik kazanacak.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik İlk Evim Konut Kredisi için başlangıç tarihi, kredi limiti ve finansman şartları henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 21 Ocak 2026'da toplanan Finansal İstikrar Komitesi ise ilk kez konut alacaklara uygulanan kredi sınırlamalarını ele aldı. Toplantının ardından yeni bir faiz oranı veya başvuru takvimi paylaşılmadı.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Yeni finansman modelinin kesin koşulları henüz açıklanmadı. Bu nedenle yaş sınırı, gelir kriteri, peşinat oranı veya alınacak konutun özelliklerine ilişkin bilgiler resmi şart olarak değerlendirilemiyor. Çalışmanın ilk kez ev sahibi olacak vatandaşları merkeze alması bekleniyor.

Resmi şartların açıklanmasıyla birlikte şu başlıkların netleşmesi bekleniyor:

  • Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunamayacağı
  • Hane gelirine ilişkin sınır uygulanıp uygulanmayacağı
  • Yaş veya ikamet kriterinin bulunup bulunmayacağı
  • Satın alınacak konut için değer sınırı getirilip getirilmeyeceği
  • Kullanılabilecek azami kredi miktarı
  • Peşinat oranı
  • Geri ödeme süresi
  • Başvuruların hangi bankalardan alınacağı
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1,20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

Kamuoyunda yüzde 1,20 faizli konut kredisi seçeneği uzun süredir konuşuluyor. Ancak İlk Evim kampanyası şartları henüz paylaşılmadı. Finansman paketi duyurulduğunda faiz oranıyla birlikte kullanılabilecek kredi miktarı, peşinat koşulları ve toplam geri ödeme tutarlarının da açıklanması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyanın odağında daha önce konut sahibi olmamış vatandaşların bulunması bekleniyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin ocak ayındaki toplantısında da doğrudan ilk kez konut alacaklar için uygulanan kredi sınırlamalarının ele alınması, hazırlanacak düzenlemede bu grubun ayrı değerlendirilmesine yönelik beklentiyi artırdı.

Kesin yararlanma koşulları ise başvuru kılavuzu veya ilgili kurumların yayımlayacağı resmi duyuruyla ortaya çıkacak.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak?
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