İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi başvurusu başladı mı, şartlar neler olacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik İlk Evim Konut Kredisi için başlangıç tarihi, kredi limiti ve finansman şartları henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 21 Ocak 2026'da toplanan Finansal İstikrar Komitesi ise ilk kez konut alacaklara uygulanan kredi sınırlamalarını ele aldı. Toplantının ardından yeni bir faiz oranı veya başvuru takvimi paylaşılmadı.