TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? Son başvuru tarihi yaklaşıyor!

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanya yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiriyor. Ancak geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Ayrıca başvurunun yapıldığı aya ait taksidin ödenmiş olması, geçmişten kalan taksit borcunun ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.