TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? Son başvuru tarihi yaklaşıyor!

TOKİ'den yaklaşık 228 bin alıcıyı ilgilendiren kampanyasında, borcun tamamını ya da belirli bir bölümünü peşin ödeyenler indirim hakkından yararlanabiliyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için başvuru yapacakların ise ödeme ve borç durumuna ilişkin şartları sağlaması gerekiyor.
22 Eylül'de başlayan kampanyada başvurular 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. TOKİ'den konut ya da iş yeri satın alan ve şartları karşılayan hak sahipleri, bu tarihe kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya müracaat edebilecek. Kampanya süresi geçtikten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.
Uygulama yalnızca borcun tamamını kapatacak kişilerle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Kalan borcunun tamamını tek seferde ödeyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim yapılacak ve şartların sağlanması halinde tapu süreci tamamlanabilecek.
Borcunun tamamını kapatmaya imkanı olmayanlar da kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek. Bunun için borç bakiyesinin en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi gerekiyor. İndirim, bu kez yatırılan tutar üzerinden yüzde 25 olarak hesaplanacak.
Kampanya yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiriyor. Ancak geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Ayrıca başvurunun yapıldığı aya ait taksidin ödenmiş olması, geçmişten kalan taksit borcunun ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.
Hak sahipleri, konut veya iş yerini satın alırken sözleşme işlemlerini yaptıkları aracı bankaya başvuracak. Borç kapatma tarihi itibarıyla oluşan güncel bakiye de yine ilgili bankadan öğrenilebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan 228 bin vatandaşı ilgilendirdiğini söyledi. Kurum, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunu tamamen kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacağını, kısmi ödeme yapmak isteyenlerin de belirlenen şartlarla aynı avantajdan yararlanabileceğini ifade etti.
TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. @Toki_Kurumsal https://t.co/1AGeCUVvRV— Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2026