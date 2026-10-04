TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Başvurular tamamlandı, sıra kura çekiminde!

İstanbul'daki 1.071 kiralık sosyal konut için başvuru dönemi geride kalırken, şimdi çekiliş tarihi öne çıktı. TOKİ kiralık konut kurası için ekim ayı işaret edilirken, kesin günün kurum tarafından duyurulması bekleniyor. TOKİ kiralık konut kurası sonucunda hak sahibi olacak isimler de yapılacak çekilişle belirlenecek.
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvurular 25 Eylül'de tamamlandı. TOKİ'nin açıklamasına göre, başvuruların incelenmesinin ardından şartları karşılayan vatandaşlar için 1.071 konutun kura çekimi Ekim ayı içerisinde yapılacak.
Kura tarihinin netleşmesiyle birlikte çekiliş programı ve sonuçların nereden takip edileceğine ilişkin ayrıntıların da TOKİ tarafından paylaşılması bekleniyor.
TOKİ, başvuru döneminin ardından şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek. İncelemesi olumlu sonuçlanan ve başvurusu geçerli kabul edilen vatandaşlar kura çekimine dahil edilecek.
Vatandaşlar başvuru durumlarını e-Devlet'te TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" bölümü üzerinden kontrol edebilecek.
BAŞVURU DURUMUNUZU KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet'te yer alan TOKİ başvuru ekranından kendi durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ'nin kura tarihine ilişkin yapacağı resmi duyuruda, sonuç sorgulama ekranı ve izlenecek adımlar da paylaşılacak.
Projenin ilk etabında İstanbul genelinde 1.071 konut kura ile tahsis edilecek. Konutlar dört ayrı bölge grubu üzerinden dağıtılacak.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut bulunuyor.
TOKİ'nin açıkladığı başlangıç fiyatlarına göre 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL'den kiralanacak.
Konutların tahsis süresi 3 yıl olacak. Bu sürenin sonunda aynı kişilerle devam edilmeyecek ve yeni hak sahipleri için yeniden kura yapılacak.
Kura sürecinin ardından ilk etapta yer alan 1.071 konutun teslimlerine de Ekim ayı içerisinde başlanması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce ilk anahtarların ekim ayında teslim edileceğini açıklamıştı.