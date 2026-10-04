TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Başvurular tamamlandı, sıra kura çekiminde!

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELLERİ NE KADAR?

TOKİ'nin açıkladığı başlangıç fiyatlarına göre 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL'den kiralanacak.

Konutların tahsis süresi 3 yıl olacak. Bu sürenin sonunda aynı kişilerle devam edilmeyecek ve yeni hak sahipleri için yeniden kura yapılacak.