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Giriş Tarihi: 4.10.2026 11:46

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Başvurular tamamlandı, sıra kura çekiminde!

Başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte İstanbul’daki 1.071 kiralık sosyal konut için süreç kura aşamasına geçti. TOKİ kiralık konut kurası için kesin gün henüz duyurulmazken, başvuru yapan vatandaşlar tarih açıklamasını bekliyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? İşte, son durum...

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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Başvurular tamamlandı, sıra kura çekiminde!
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İstanbul'daki 1.071 kiralık sosyal konut için başvuru dönemi geride kalırken, şimdi çekiliş tarihi öne çıktı. TOKİ kiralık konut kurası için ekim ayı işaret edilirken, kesin günün kurum tarafından duyurulması bekleniyor. TOKİ kiralık konut kurası sonucunda hak sahibi olacak isimler de yapılacak çekilişle belirlenecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvurular 25 Eylül'de tamamlandı. TOKİ'nin açıklamasına göre, başvuruların incelenmesinin ardından şartları karşılayan vatandaşlar için 1.071 konutun kura çekimi Ekim ayı içerisinde yapılacak.

Kura tarihinin netleşmesiyle birlikte çekiliş programı ve sonuçların nereden takip edileceğine ilişkin ayrıntıların da TOKİ tarafından paylaşılması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASINA KİMLER KATILACAK?

TOKİ, başvuru döneminin ardından şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek. İncelemesi olumlu sonuçlanan ve başvurusu geçerli kabul edilen vatandaşlar kura çekimine dahil edilecek.

Vatandaşlar başvuru durumlarını e-Devlet'te TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" bölümü üzerinden kontrol edebilecek.

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet'te yer alan TOKİ başvuru ekranından kendi durumlarını kontrol edebilecek.

TOKİ'nin kura tarihine ilişkin yapacağı resmi duyuruda, sonuç sorgulama ekranı ve izlenecek adımlar da paylaşılacak.

KURA İLE KAÇ KİRALIK KONUT TAHSİS EDİLECEK?

Projenin ilk etabında İstanbul genelinde 1.071 konut kura ile tahsis edilecek. Konutlar dört ayrı bölge grubu üzerinden dağıtılacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut bulunuyor.

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TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELLERİ NE KADAR?

TOKİ'nin açıkladığı başlangıç fiyatlarına göre 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL'den kiralanacak.

Konutların tahsis süresi 3 yıl olacak. Bu sürenin sonunda aynı kişilerle devam edilmeyecek ve yeni hak sahipleri için yeniden kura yapılacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sürecinin ardından ilk etapta yer alan 1.071 konutun teslimlerine de Ekim ayı içerisinde başlanması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce ilk anahtarların ekim ayında teslim edileceğini açıklamıştı.

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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Başvurular tamamlandı, sıra kura çekiminde!
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