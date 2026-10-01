TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? TOKİ yüzde 25 kampanyası sürüyor!

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları başvuru yapabiliyor. TOKİ, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceğini açıkladı.

Başvuru sırasında borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitin ödenmiş olması gerekiyor.