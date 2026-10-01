Haberler Yaşam Haberleri TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? TOKİ yüzde 25 kampanyası sürüyor!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:57 Son Güncelleme: 1.10.2026 13:59

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? TOKİ yüzde 25 kampanyası sürüyor!

TOKİ’nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlattığı indirim uygulamasında başvuru süreci devam ediyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için tanınan sürenin ne zaman sona ereceği merak edilirken, kimlerin yararlanacağı da yeniden gündeme geldi. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir?

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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? TOKİ yüzde 25 kampanyası sürüyor!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için başvurular sürüyor. Borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası kapsamında belirlenen şartlarla indirimden yararlanabiliyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için başvurular 22 Eylül 2026 tarihinde başladı. Konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan 19 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını iletebilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları başvuru yapabiliyor. TOKİ, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceğini açıkladı.

Başvuru sırasında borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitin ödenmiş olması gerekiyor.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, satış işlemlerinin yapıldığı aracı bankaya başvuruyu yapmaları gerekiyor. Banka üzerinden bilgi sahibi olan ev ve iş yeri sahipleri ödeme işlemlerini kampanya süresi içinde tamamlaması gerekiyor.

KISMİ ÖDEMEDE DE YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANACAK

Borcunun tamamını kapatamayan hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Kalan borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi halinde, yatırılan tutar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacağı belirtildi.

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