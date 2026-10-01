TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, kimler yararlanabilir? TOKİ yüzde 25 kampanyası sürüyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için başvurular sürüyor. Borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası kapsamında belirlenen şartlarla indirimden yararlanabiliyor.
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için başvurular 22 Eylül 2026 tarihinde başladı. Konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan 19 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını iletebilecek.
Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları başvuru yapabiliyor. TOKİ, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceğini açıkladı.
Başvuru sırasında borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitin ödenmiş olması gerekiyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, satış işlemlerinin yapıldığı aracı bankaya başvuruyu yapmaları gerekiyor. Banka üzerinden bilgi sahibi olan ev ve iş yeri sahipleri ödeme işlemlerini kampanya süresi içinde tamamlaması gerekiyor.
Borcunun tamamını kapatamayan hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Kalan borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi halinde, yatırılan tutar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacağı belirtildi.
TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız.@Toki_Kurumsal pic.twitter.com/1AGeCUVvRV— Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2026