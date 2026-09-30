TOKİ KİRALIK KONUT KURASI 2026 | 1.071 konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

İstanbul'da dar gelirli ailelerin barınma yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan projede toplam 15 bin sosyal konut kiralanması planlanıyor. Farklı ilçelerde yer alan 1.071 konut hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edilecek.
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde 14-25 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların ardından inceleme sürecine geçildi. Gelir, ikamet ve konut sahipliği gibi şartları karşılayan vatandaşlar arasından ilk etapta 1.071 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.
TOKİ'nin açıkladığı takvime göre ilk kura Ekim 2026 içerisinde yapılacak. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği gün ve saate ilişkin henüz ayrı bir duyuru yayımlanmadı. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk konutların teslimine de ekim ayında başlanması planlanıyor.
Kura tarihinin kesinleşmesiyle birlikte çekilişe ilişkin ayrıntıların TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor. Hak sahipliği sürecini takip eden vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için hazırlanan duyuru sayfasını kontrol edebilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı için adayların kendi başvuru durumlarını da sistem üzerinden takip etmeleri gerekiyor.
Projenin ilk bölümünde İstanbul'un farklı noktalarındaki tamamlanmış konutlar kiraya verilecek. Toplam 1.071 ev dört ayrı grup altında hak sahiplerine tahsis edilecek.
İlçe gruplarına göre konut dağılımı şöyle:
Böylece ilk kura sonunda toplam 1.071 konut için kiracı olacak hak sahipleri belirlenmiş olacak.
Konutların büyüklüğüne göre farklı kira tutarları uygulanacak. Açıklanan başlangıç bedellerine göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL ve 4+1 konutlar 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanacak.
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.
Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen konutlarda en fazla 3 yıl oturabilecek. Bu sürenin sonunda kiracının kullanım hakkı uzatılmayacak ve konutlar yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için yeniden kura çekilmesi planlanıyor.
İstanbul'da ilk etapta 1.071 konutla başlayan uygulamanın ilerleyen aşamalarında toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor.