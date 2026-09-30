TOKİ KİRALIK KONUT KURASI 2026 | 1.071 konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELİ NE KADAR?

Konutların büyüklüğüne göre farklı kira tutarları uygulanacak. Açıklanan başlangıç bedellerine göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL ve 4+1 konutlar 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.