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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:14

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI 2026 | 1.071 konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

İstanbul’da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk etap olan başvuru süreci tamamlandı. Şartları karşılayan adayların belirlenmesinin ardından 1.071 konut için kura aşamasına geçilecek. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, kura takvimi ve hak sahipliği sürecine ilişkin ayrıntılar...

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TOKİ KİRALIK KONUT KURASI 2026 | 1.071 konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir?
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İstanbul'da dar gelirli ailelerin barınma yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan projede toplam 15 bin sosyal konut kiralanması planlanıyor. Farklı ilçelerde yer alan 1.071 konut hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edilecek.

1.071 KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde 14-25 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların ardından inceleme sürecine geçildi. Gelir, ikamet ve konut sahipliği gibi şartları karşılayan vatandaşlar arasından ilk etapta 1.071 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.

TOKİ'nin açıkladığı takvime göre ilk kura Ekim 2026 içerisinde yapılacak. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği gün ve saate ilişkin henüz ayrı bir duyuru yayımlanmadı. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk konutların teslimine de ekim ayında başlanması planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura tarihinin kesinleşmesiyle birlikte çekilişe ilişkin ayrıntıların TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor. Hak sahipliği sürecini takip eden vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için hazırlanan duyuru sayfasını kontrol edebilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı için adayların kendi başvuru durumlarını da sistem üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

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İLK ETAPTA 1.071 KONUT HANGİ İLÇELERDE KİRALANACAK?

Projenin ilk bölümünde İstanbul'un farklı noktalarındaki tamamlanmış konutlar kiraya verilecek. Toplam 1.071 ev dört ayrı grup altında hak sahiplerine tahsis edilecek.

İlçe gruplarına göre konut dağılımı şöyle:

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Arnavutköy: 90 konut

Böylece ilk kura sonunda toplam 1.071 konut için kiracı olacak hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELİ NE KADAR?

Konutların büyüklüğüne göre farklı kira tutarları uygulanacak. Açıklanan başlangıç bedellerine göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL ve 4+1 konutlar 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

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TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen konutlarda en fazla 3 yıl oturabilecek. Bu sürenin sonunda kiracının kullanım hakkı uzatılmayacak ve konutlar yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için yeniden kura çekilmesi planlanıyor.

İstanbul'da ilk etapta 1.071 konutla başlayan uygulamanın ilerleyen aşamalarında toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT KURASI 2026 | 1.071 konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir?
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