TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev ve işyeri satın alan vatandaşlara, borçlarını peşin kapatmaları halinde yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.

KAPATANA MÜJDE

Paylaşılan bilgilendirmeye göre kampanya, borcunun bir kısmını kapatabilecek vatandaşlar için de kolaylık sağlayacak. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödemek isteyen hak sahipleri de aynı oranda (yüzde 25) indirim imkanından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, geri ödeme taksitlerinin

başlamış olması ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 aydan az olan hak sahipleri ise kampanyadan yararlanamayacak. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen hak sahipleri, gayrimenkul satış işlemlerini gerçekleştirdikleri yetkili bankalara başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek.



YARISI BİZDEN 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan Zeytinburnu'nda bin 642 bağımsız bölüm için düzenlenen kura çekim töreninde de "Bugün 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. İstanbul'un 39 ilçesine giden her mahallesinde Yarısı Bizden kampanyasını görürsünüz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör