İlk işinin 4. gününde benzinle canice yakılmıştı: 19 yaşındaki İbrahim’in ölümünde 576 gündür acı bekleyiş sürüyor

"BUGÜN 576 GÜNDÜR EVİMİZE AĞLAYARAK YEMEK YİYORUZ, BİR İNSAN AĞLAYARAK YEMEK YER Mİ"

Evladının ölümünden bu yana 576 gündür evlerinde ağlayarak yemek yediklerini ifade eden baba Vedat Yaşar, "Yeğenimin durumuna gelirsek, ömür boyu çalışamayacak. Bir kere evden çıkması bile mümkün değil. Şu anki durumunu düşünün. Doktor sana, 'evden çıkamazsın' dese ne yapabilirsin. Çocuğun vücudu üçüncü derece yanıklarla kaplandı. Böyle bir insan, hayatının geri kalanında ne yapabilir ki. Yeğenimin ifadesine göre sabah saatlerinde bu iki cani uyurken değil, uyanık oldukları sırada gidip petrolden benzin alıyorlar. Biri gelip kapıyı açıyor, içeride kimse olup olmadığını kontrol ediyor. Diğeri de benzin ve ateşle saldırıyı gerçekleştiriyor. Bizim onlarla hiçbir tanışıklığımız, hiçbir düşmanlığımız yok. Benim oğlum 4 Mart'ta Hatay'a gelmişti, 8 Mart'ta katledildi. Biz evlatlarımızı kolay yetiştirmedik. Çocuklarımızı bu yaşa getirmek için çok emek verdik. Ama bir cani, bir iblis çıkacak ve evladımızı hayattan koparacak. Bu cinayette kullanılan benzin de bir petrol istasyonundan temin ediliyor. İddiamız, buradan yasa dışı şekilde, açıkta benzin satıldığı yönünde. O canileri de bir inşaat şirketi kendi bünyesinde çalıştırıyor. Bunların hepsinin araştırılmasını istiyoruz. Olan bize oldu. Bugün 576 gündür evimize ağlayarak yemek yiyoruz. Bir insan ağlayarak yemek yer mi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör