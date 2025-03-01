İlk teravih namazında camiler doldu taştı

Ramazan ayına İslam âleminde olduğu gibi tüm yurtta coşkuyla girildi. İlk teravih namazı eda edildi, ilk sahur yapıldı. Pek çok ilde ramazan ayının gelişi farklı etkinliklerle kutlandı.

Tekirda'da hoş geldin ramazan" yürüyüşü düzenlendi. Fener alayında mâniler söylendi, minikler için özel eğlenceler düzenlendi.

Aydın'da düzenlenen fener alayında da "Hoşgeldin ya şehri ramazan" yazılı pankartalar taşındı. İlahiler söylendi, çocuklar geleneksel kıyafetlerle yürüyüşe renk kattı.

Elazığ'da ramazan ayının ilk sahuru klarnet ve davul eşliğinde karşılandı.

Ankara'daki sivil toplum kuruluşları, ramazanın başlaması dolayısıyla fener alayı düzenledi.

Edirne'de vatandaşlar Türkiye'nin en önemli camilerinden olan Selimiye Camii'nde ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Bursalılar, ilk teravih namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. On bir ayın sultanı olan ramazan ayının ilk teravih namazını 626 yıllık Ulu Cami'de kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camiye akın etti. Cami içerisinde yer bulamayan yüzlerce vatandaş, ilk teravih namazını Ulu Cami'nin avlusunda kıldı.

Kayseri'de tarihi Hunat Hatun Camii'nde kılınan teravih namazına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Erzincan'da vatandaşlar başta Terzibaba, Cami Kebir olmak üzere şehirdeki camilere akın etti. Şehzadeler Şehri Amasya'da ramazan ayının ilk teravih namazı, yoğun katılım ve manevi coşkuyla idrak edildi.

Trabzon Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'ne gelen vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim ve ramazanla ilgili verilen vaazı dinledi.



YERİN 200 METRE ALTINDA SAHUR YAPTILAR

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi. İlimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu. Baretlerinin ışığının aydınlattığı ocak içinde ilk sahurlarını yapmanın heyecanını yaşayan maden işçileri, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği yedi. Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin 200 metre altında yapan işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.



KADIN DAVULCULAR UYANDIRDI

Mersin Erdemli'de Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde kadın mehtaran grubunda yer alan kadın davulcular, vatandaşları ilk sahura mânilerle uyandırdı. Davulculara zabıta ekipleri de eşlik etti.

Özgür ÖZDEMİR/ Muharrem DOĞANTEZ/ Ali ALTUNTAŞ/ Hasan ÇAKMAK -Serkan ATICI/ Şaban YILMAZ/SABAH