İlkel teleferikten düşen çiftçi öldü

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesinde yaşayan Kadir Sarı, arazi yapısı nedeniyle bölgede sıkça olarak kullanılan el yapımı ilkel teleferikle, çay bahçesine gübre taşımak istedi. Gübre çuvallarını yükleyen Sarı, teleferiği vagon hareket ettirdi. Bu esnada motordan gelen ve teleferiğin hareketini sağlayan çelik tele takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.