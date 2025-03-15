İlkokul öğrencilerine istismarda bulunmuştu! O öğretmen tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'ndaki bir sınıf öğretmeninin 4. sınıftaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülmüştü. İğrenç olaydan haberdar olan velilerin savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturmayla birlikte okulun kamera kayıtları da incelendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan öğretmen A.Ç. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itirazın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.