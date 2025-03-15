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Giriş Tarihi: 15.3.2025 00:52

İlkokul öğrencilerine istismarda bulunmuştu! O öğretmen tutuklandı

Kastamonu’daki bir ilkokulda öğretmenin sınıftaki öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Mide bulandıran olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde o öğretmen tutuklandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İlkokul öğrencilerine istismarda bulunmuştu! O öğretmen tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'ndaki bir sınıf öğretmeninin 4. sınıftaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülmüştü. İğrenç olaydan haberdar olan velilerin savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturmayla birlikte okulun kamera kayıtları da incelendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan öğretmen A.Ç. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itirazın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İlkokul öğrencilerine istismarda bulunmuştu! O öğretmen tutuklandı
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