İmam babanın en acı görevi

ABD'nin Denver kentinde geçtiğimiz hafta, trafik kazasında hayatını kaybeden ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Salih Koç'un (21) cenazesi Türkiye'ye getirildi. Gencin cenazesi babasının görev yaptığı Hüdavendigar Osmangazi Camii'ne getirilirken herkes gözyaşlarına boğuldu.

Metanetle ayakta duran cami imam hatibi Necmettin Koç, oğlu için kalabalıktan helallik aldı. Cenaze namazını kendisi kıldıran baba Necmettin Koç, "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.