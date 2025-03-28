İmam Hatipli kızlar Amerika yolcusu!

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Technoka Teknoloji Takımı, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getiriyor. Takımda, toplam 12 farklı kategori bulunuyor. Teknolojiyle ilgilenen herkese uygun bir ortam sunulduğu takımda üyelere, yeteneklerine göre katkı sağlayabilecekleri alanlar sunuluyor. Takımlardan Robot Takımı ve Elektrikli Araç Takımı, TEKNOFEST yarışmalarında büyük başarılara imza attı. Lise öğrencilerinin endüstri standartlarında robotlar tasarlayıp yarıştığı dünyanın en büyük robotik organizasyonlarından biri olan FRC'de Technoka Robotics 10337 olarak ilk yılında iki şampiyonluk olmak üzere toplamda dört ödül aldı.