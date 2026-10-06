İmamoğlu suç örgütü davasında itirafçı danışman konuştu!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2 celsesinin 29. gününde 'rüşvete aracılık etmek' ile suçlanan Danışman Adem Altıntaş savunma yaptı. Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, daha önceki celselerde mahkemedeki savunmalarında, ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını beyan etmiş ve Adem Altıntaş'ın da aracı olduğundan bahsetmişlerdi.

"HABERİNİZİN OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Eylem 42 kapsamında yer alan Medicana Hastanesi sürecinde alınan 4 milyon dolarlık rüşvet konusu davanın merkezindeydi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, danışmanı Adem Altıntaş'a yönelerek, "Süreci danışman olarak sana soruyorum kardeşim, gerçekten benden böyle bir şey duydunuz mu?" sorusunu yöneltti. Danışman Adem Altıntaş, "Başkanım, belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağıştan haberinizin olmaması çok inandırıcı değil. Dolayısıyla buradaki durumda bu talebin bir başkan yardımcısı veya oradaki bir müdür seviyesinden gelme ihtimali de çok mümkün değil. Yani benim şahsi fikrim bilginiz doğrultusunda olduğu." şeklinde yanıtladı.

"VERENLER MUTLU VERMEDİ"

Daha önce mahkeme huzurunda ifade veren Medicana'nın sahibi Hüseyin Bozkurt, ruhsat süreçlerinde mağdur edildiğini ve bağış adı altında istenen milyonlarca doları "haraç" olarak nitelendirdiğini beyan etmişti. Duruşmada bu konunun sorulması üzerine danışman Adem Altıntaş, "Vatandaş bundan mutlu veya mutsuz olmuştur, zaten mutsuzum diye ifade vermiş. 4 milyon dolarlık çöp kamyonu almak onları çok da mutlu etmiyordu ama almak durumunda kaldılar" sözleriyle rüşvetin zorla alındığını doğruladı.

300 BİN DOLARLIK RÜŞVETİ BİREBİR İKRAR ETTİ

Duruşma savcısının sorularını yanıtlayan Adem Altıntaş, Şişli'de yürüttüğü işlerin ve projelerin aksamaması için Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karademir'e bağış kılıfı altında 300 bin dolar ödeme yaptığını açıkça ikrar etti. Savcının "300 bin doları neden verdiniz?" sorusunu Altıntaş, "Şişli'de yürüttüğüm işlerden kaynaklandı. Bir kısmını nakit olarak elden teslim ettim, bir kısmını da şantiyeye demir alımı şeklinde karşıladım." diye cevapladı. Savcının "Herhangi bir makbuz aldınız mı?" sorusuna ise Altıntaş, "Hayır" diyerek yanıt verdi.

BELEDİYEDEKİ AKÇELİ İŞLERİN MERKEZİ DEŞİFRE OLDU

Danışman Adem Altıntaş, ifadesinde Şişli Belediyesi'ndeki kirli para çarkının nasıl işlediğini de gözler önüne serdi. İşlerin teknik boyutundan çıkıp "akçeli" ve gayriresmî işlere döküldüğünü gördüğü için görevinden ayrılmak istediğini belirten Altıntaş, Şişli Belediyesi'nde ruhsat ve iskân işleri olan vatandaşların Başkan Yardımcısı Hakan Karademir'e yönlendirildiğini ve para trafiğinin onun üzerinden yürütüldüğünü itiraf etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör