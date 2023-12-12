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Giriş Tarihi: 12.12.2023 19:04 Son Güncelleme: 12.12.2023 19:24

İmamoğlu’na zor sorular

İBB meclisinde konuşan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, İBB’nin Ataşehir'de çevre, imar ve deprem sorunlarını esas alan herhangi bir kentsel dönüşüm ve çevre projesi olup olmadığını sordu. Ceyhun Özkan ise Pendik’teki Ertuğrulgazi Viyadüğü’nün kaderine terk edildiğini ifade etti. 2023 yılında İmamoğlu tarafından açılacağı taahhüt edilen Pendik-Kaynarca Metro Hattı’nın ise hala neden açılmadığının cevaplanmasını istedi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İmamoğlu’na zor sorular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Aralık ayı ikinci oturumu Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda başkanlık makamı tarafından yanıtlanması üzere soru önergeleri verildi. Soru önergesi için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, Ataşehir özelinde ulaşım, trafik, çevre, deprem ve kültür-sanat çalışmalarına yönelik sorular sordu.

ATAŞEHİR'DE HERHANGİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE PROJESİ VAR MI?

Ataşehir'i ilgilendiren veya ilçenin ulaşım sorununu çözecek herhangi bir proje olup olmadığı sorusunu yönelten Yağcı, "Ataşehir'in çevre, imar ve deprem sorunlarını esas alan ve bu temel üzerine gerçekleştirilmiş, parsel bazlı dahi olsa herhangi bir kentsel dönüşüm ve çevre projesi var mı? İstanbullunun yaşam kalitesini yükseltmek adına Sayın Başkan'ın kendi düşünce ürünü ve vizyonunu gösteren kültür-sanat, spor faaliyet ve projeleri var mı? Ataşehir'deki kültür-sanat ve spora yönelik yaptığı projeler nelerdir?" diye konuştu.

'ERTUĞRULGAZİ VİYADÜĞÜ KADERİNE TERK EDİLDİ'

AK Partili Meclis Üyesi Ceyhun Özkan da Pendik'in en önemli ve uzun ulaşım akslarından Ankara Caddesi üzerindeki Ertuğrulgazi Viyadüğü'nden her gün yüz binlerce araç geçtiğini söyledi. Viyadüğün temelinin rahmetli Necmettin Erbakan döneminde atıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde de Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya tarafından hizmete açıldığını anlatan Özkan, şöyle devam etti: "Ertuğrulgazi Viyadüğü, son 5 yıldır bakımsızlıktan kaderine terk edilmiş bir vaziyette adeta ömrünün son demlerini yaşıyor. Viyadükte son 5 yıldır su yalıtım ve drenaj bakımlarının yapılmaması sebebiyle taşıyıcı demir blokları erimiş durumda. Sorularım bu konuya ilişkin. Viyadüğün taşıyıcı sistemlerinde son 5 yılda bakım onarım veya güçlendirme yapıldı mı? Yapılmadıysa bakım onarım ve güçlendirme planlamanız var mı? Ertuğrulgazi Viyadüğü ve diğer viyadükler olası İstanbul depremine hazır mı? Bu hususa ilişkin teknik bir inceleme yapıldı mı?"

'2023'TE AÇILACAK DENİLEN METRO HATTI AÇILMADI'

Pendik-Kaynarca Metro Hattı projesinden de bahseden Özkan, "4 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından müjde olarak lanse edilen, finansmanı için borçlanma yetkileri de Meclisimiz tarafından verilen Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın açılış tarihi İBB Başkanı tarafından 2023 sonu olarak taahhüt edilmişti. İBB Başkanı, aynı anda devam eden metro şantiye sayısında dünya rekoru kırmayı başaramadı ama bir türlü açılmayan metronun TBM giriş töreni, TBM çıkış töreni gibi yeni tören biçimleri icat ederek literatüre yeni açılış töreni kavramları kazandırmayı başardı." ifadelerini kullandı. Özkan, projenin tamamlanma oranını ve planlanan açılış tarihini sordu. Soru önergelerinin ardından Mecliste gündem maddeleri oylandı.

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İmamoğlu’na zor sorular
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