İmamoğlu’ndan rövanşist yönetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı 2'nci bileşimi Saraçhane'de bulunan belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen oturumda konuşan AK Partili Meclis üyesi Yunus Mercanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem tehdidine karşı doğru planlama yapmadığını kaydetti.

ETKİNLİK PLANLAMA BÜTÇESİ RİSKLİ BİNA TESPİT BÜTÇESİNİ 6'YA KATLADI

Riskli yapıların tespiti için İBB yönetimin sadece 1 milyar TL ayırdığını söyleyen Mercanlı, "İstanbul'un en acil, en önemli konusu için İBB'nin ayırdığı bütçe 1 milyar TL'dir. Kültürel etkinliklerin planlanması amacıyla ayrılan bütçe 6 milyar TL iken deprem bütçesinin 6'da 1'i olması çok absürt bir durumdur. Öyle ki İBB Başkanı 5 yılda 100 bin konut üreteceğini vadetmiş ancak kendi hazırladıkları performans kitapçığında 5 bin konut dahi yapamadığını işlemiştir. İBB'nin yaptığı kentsel dönüşüm sayısını 10'a katlayan AK Partili ilçe belediyeleri var. 2024 seçimlerinde ise 10 öncelikli alanda 125 bin konut vadeden İBB Başkanı, stratejik planına sadece bin 225 konut üretileceğini yazdırmıştır. Bunun konutlar üretmek için ise 500 milyon TL ayırmıştır. Konut başına ise 400 bin TL ayrılmış durumda. Ya bürokratların İBB Başkanından ya da Ekrem İmamoğlu'nun İBB'den haberi yoktur. Kaşe ücretlerinden feragat ederek İstanbul'un İstanbul'un önceliklerine bütçe ayrılması gerekiyor" dedi.

ARNAVUTKÖY VE PEDİK BELEDİYELERİNE VERİLEN İKİ TAŞINMAZ TAHSİSİ İPTAL EDİLDİ

Mecliste, Arnavutköy'de bir kısmı Arnavutköy Belediyesi'ne, büyük bir kısmı ise Maliye hazinesine ait 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın, açık hava etkinlikleri, çocuk parkları ve afet toplanma alanı olarak kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 2023'te 10 yıllığına ve bedelsiz olarak belediyeye ısrar kararla yapılan tahsisin iptal edilmesi teklifi gündeme geldi. Ayrıca mülkiyeti İBB'ye ait olan Pendik'teki taşınmazın, sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere gerekli olması halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde stat inşa edilmesi amacıyla 23 yıl süreyle bedelsiz olarak Pendik Belediyesine ısrar kararla yapılan tahsisin iptal edilmesi teklifi de görüşüldü.

'MECLİS ARİTMETİĞİNE GÖRE RÖVANŞ ALMAK İSTENİYOR'

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AK Parti'li Meclis üyeleri, tahsis iptali tekliflerine şerh koydu. İlçe belediyelerince tahsis süreleri dikkate alınarak söz konusu taşınmazlara yatırımlar yapıldığı vurgulanan şerhte "Bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle taşınmazda yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlamıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği, ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda düzenlenen hizmetlerin eş güdüm ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacından ziyade, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında oluşan meclis aritmetiğine bağlı olarak daha önce alınan meclis kararına yönelik rövanş alma amaçlı hazırlandığı açıkça anlaşılmaktadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden karara katılmıyoruz" denildi. Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararları AK Parti'li üyelerin, hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

'TAHSİS İPTALİNDE KAMU YARARI GÖZETİLMİYOR'

İBB yönetimi ayrıca Pendik'teki taşınmazın, yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetine 25 yıl süreyle ve bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesini de meclis gündemine getirdi. Tahsis iptallerine yönelik Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu tarafından hazırlanan teklife komisyonlardaki AK Parti'li Meclis üyeleri şerh koydu. Şerhte, İlim Yayma Cemiyetinin kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu belirtilerek "Belirtilen taşınmaz, kamu hizmeti amacıyla lehine tahsis kararı verilen Cemiyet tarafından vatandaşlara sunulan hizmetler için kullanılmaktadır. Tahsis kararındaki tahsis süresi henüz sona ermemiştir. Tahsis süresi dikkate alınarak ilgili vakıf tarafından bu taşınmaza yatırımlar yapılmış, bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle taşınmazda yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlamıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ortadadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden karara katılmıyoruz" ifadelerine yer verildi. Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararı AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

DENİZ FENERİ DERNEĞİNE YAPILAN TAHSİS DE İPTAL EDİLDİ

Zeytinburnu'nda mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın, sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 2019 yılında Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi de karara bağlandı. Oylamada, tahsis iptal kararları AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste, Eyüpsultan'da mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesine tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB MÜLKLERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Öte yandan Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Adalar, Bağcılar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Şişli'de mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi. Satış taleplerine onay verilirken Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane'ye bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iadesi kararlaştırıldı. Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane'deki başka taşınmazların satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü.

'HİZMET ÜRETMEDİĞİ HALDE BORCU ARTIYOR'

Taşınmaz satışlarıyla ilgili söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İBB elinde neyi var neyi yok satıyor ama buna rağmen hem borçları artıyor hem ortada doğru dürüst bir hizmet üretemiyor. Hizmet üretmediği halde borcu artan ve bütün mal varlıklarını satan tek kuruluş İBB'dir" dedi.