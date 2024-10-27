İmamoğlu’ndan vatandaşa hakaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Ziyaret ettiği fuar alanında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev ekranın önüne karanfil bırakan İmamoğlu, daha sonra TUSAŞ'ın standını ziyaret etti. Bu sırada İmamoğlu'na bir kişi tepki gösterdi.Vatandaşın, "Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız" diye seslenmesi üzerine İmamoğlu, elini ağzına götürerek vatandaşa iki kez öpücük gönderdi. İmamoğlu'na seslenmeye devam eden vatandaş, TUSAŞ'taki 5 şehide vurgu yaparak "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" dedi. İmamoğlu ise "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin" şeklinde karşılık verdi. AA