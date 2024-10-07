İmmünoterapi tedavisinde umut veren araştırma

Hastalıkla savaşmak için vücudun kendi bağışıklık sistemini devreye sokan immünoterapi, devrim niteliğinde bir tedavi olarak görülüyor. BBC'de yer alan habere göre, ne yazık ki şu anda kanserli insanların çoğu immünoterapiden hiçbir fayda görmüyor. Birçoğu nüksetmekte ya da bağırsak, deri ya da akciğerlerde önemli yan etkilerle karşılaşıyor. İngiltere'de yeni bir araştırma programı, hastaların en az yarısının neden immünoterapiye yanıt veremediğini ya da bu zayıflatıcı yan etkilerden muzdarip olduğunu anlamayı amaçlıyor. Proje, meme, mesane, böbrek ve cilt kanseri için tedavilerini tamamlamış 3 bin hastayı ve tedaviye başlamakta olan 3 bin hastayı kapsayacak. Araştırma ilerledikçe diğer kanser türleri de eklenebilecek. 2012 yılında ilerlemiş melanom cilt kanseri teşhisi konulan Alex Green'e göre, immünoterapi olmasaydı 2019'da kesin ölmüştü. Kanseri bu tedavi sayesinde durdurulabildi.