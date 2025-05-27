İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali davasında mahkeme fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi





"Kıraç, kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırıldı"



İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya'nın Sayın İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç'ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir" denildi.

İnan Kıraç konusu ile ilgili gözaltına şüpheliler adliyeye sevk edildi