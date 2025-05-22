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Haberler Galeri İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü
Giriş Tarihi: 22.05.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:02

İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü

İş adamı inan Kıraç'ın kaçırıldığı öne sürülmüştü. İş adamının saatler sonra evine döndüğü öğrenildi. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre KAVAK
İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü

Son dakika haberleri: İstanbul Zeytinburnu'nda tedavi gördüğü hastaneden sessiz sedasız ayrılan iş insanı İnan Kıraç, hastaneden kaçırıldığı iddiası üzerine polis tarafından çalışma başlatılmıştı.

İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü

Başlatılan çalışmalarda saatler sonra iş insanı Kıraç evine döndüğü belirlendi. Hastaneden gündüz saatlerinde ayrılan iş insanı saatler sonra gece yarısı evine döndüğü öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır.

İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü

22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.

İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü

Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız".