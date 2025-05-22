Giriş Tarihi: 22.05.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
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İş adamı İnan Kıraç’tan haber var! Gece yarısı evine döndü
İş adamı inan Kıraç'ın kaçırıldığı öne sürülmüştü. İş adamının saatler sonra evine döndüğü öğrenildi. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.