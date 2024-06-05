İnci kefali göçüne jandarma koruması

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, jandarma timlerinin aldığı önlemler sayesinde göçünü rahat ve güvenli şekilde gerçekleştiriyor. İlkbahar yağışlarıyla akarsuların debisinin yükselmesi sayesinde bu yıl daha rahat göç eden inci kefallerinin kaçak avcıların hedefi olmaması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Asayiş Bot Komutanlığı ile Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ve asayiş timlerince önlemler alınıyor.