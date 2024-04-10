İnci Taneleri bu hafta var mı yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman?

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm tarihi sorgulanıyor. Peki, İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…
İNCİ TANELERİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Kanal D yayın akışında yer alan bilgiye göre 11 Nisan 2024 Perşembe günü İnci Taneleri dizisinin yayın saatinde Şarkılar Biz Söyler tekrar bölümü ile ekrana gelecek.
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün 18 Nisan Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Dilber, otelde kalmanın zorluklarını yaşarken, bir yandan ev kiralarına isyan ediyor ve evi barkı olmamasından dert yanıyor. Azem kızını bulmak için gözünü karartıyor. Cihan'ın tehlikeli hayatı ilişkisini de etkiliyor. Dilber, herkesin yanlışlarını yüzüne vurmasından dolayı Azem'e dert yanarken, Azem ise rahmetli eşinden ayrı yıl dönümlerini tek başına kutluyor.