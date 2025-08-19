İncir toplamak isterken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Zeynep Sut, güvenlik korucusu olan ailesine "İncir yemeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ancak bir süre sonra Zeynep'in incir ağaçlarının olduğu 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan kurumuş dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut'un cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde teslim aldı. Ailenin, Zeynep'i düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiğini anlayınca battaniyeye sardığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Zeynep Sut'un cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Kasım Sut, kızının incir toplamak için evden çıktığını ve düşme haberini görev yaptığı karakolda öğrendiğini belirterek böyle bir trajedinin yaşanacağını hiç düşünmediğini ifade ederek büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.