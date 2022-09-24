İNDİRİM HABERİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek, ne zaman?

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının zam veya indirim ile yeniden belirlenmesine sebep oluyor. Fed faiz kararı sonrası petrol 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Bu noktada araç sahipleri, ''24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, benzine indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatı son durum…

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları, 85 dolar bandına çekilerek 9 ayın dibini gördü. Petrol en son Ocak ayında bu seviyelerden işlem görmüştü. Petrol tarafında yaşanan bu gelişme sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim gelecek mi? İşte merak konusu olan o sorunun yanıtı...