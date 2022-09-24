Haberler Yaşam Haberleri İNDİRİM HABERİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.9.2022 10:38

İNDİRİM HABERİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek, ne zaman?

Son zamanlarda indirim ve zam haberleriyle dikkat çeken akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin ve mazot fiyatındaki iniş çıkışlar devam ediyor. Akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol fiyatları, 85 dolar bandına çekilerek 9 ayın dibini gördü. Bu gelişme sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Peki, benzine indirim gelecek mi? 24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek, ne zaman? İşte mazot ve benzin fiyatı son durum.

İNDİRİM HABERİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek, ne zaman?

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının zam veya indirim ile yeniden belirlenmesine sebep oluyor. Fed faiz kararı sonrası petrol 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Bu noktada araç sahipleri, ''24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, benzine indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatı son durum…

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları, 85 dolar bandına çekilerek 9 ayın dibini gördü. Petrol en son Ocak ayında bu seviyelerden işlem görmüştü. Petrol tarafında yaşanan bu gelişme sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim gelecek mi? İşte merak konusu olan o sorunun yanıtı...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK, NE ZAMAN?

Benzin ve motorin fiyatları brent petrol piyasasındaki dalgalanmalarla yeniden belirleniyor. Fed faiz kararı sonrası petrol, 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak bir gelişme olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,11 TL

LPG: 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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İNDİRİM HABERİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 24 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek, ne zaman?
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