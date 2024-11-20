İndirimler başladı! 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? Kahve çeşitleri, et ve süt ürünleri...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-29 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. Kasım ayı boyunca fırsat ürünleriyle alışverişseverlerin dikkatini çeken zincir markette birçok temel ihtiyaç ürününe kasım ayına özel yeni indirimler yapıldı. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? İşte, 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri...
20-29 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 20-29 Kasım tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında birçok fırsat indirimleri yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;
TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ
TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ
TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ