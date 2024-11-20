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Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:48 Son Güncelleme: 20.11.2024 11:48

İndirimler başladı! 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? Kahve çeşitleri, et ve süt ürünleri...

Tarım Kredi Marketlerde Kasım ayına özel fırsatlar başladı. Geniş ürün yelpazesiyle indirimseverlerin dikkatini çeken listede bu hafta et ve süt ürünleri, kahve çeşitleri, deterjan ürünleri ve kişisel bakım ürünleri olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Peki, 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? İşte, Tarım Kredi marketten Kasım ayına özel fırsatlar...

İndirimler başladı! 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? Kahve çeşitleri, et ve süt ürünleri...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-29 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. Kasım ayı boyunca fırsat ürünleriyle alışverişseverlerin dikkatini çeken zincir markette birçok temel ihtiyaç ürününe kasım ayına özel yeni indirimler yapıldı. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? İşte, 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri...

20-29 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 20-29 Kasım tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında birçok fırsat indirimleri yer alıyor.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

  • Yarım Yağlı Süt 22,50 TL
  • Tereyağı 92,50
  • Kaşar Peyniri 175,00 TL
  • Tam Yağlı Peynir 139,90 TL

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

  • Şampuan 34,90 TL
  • Duş Jeli 49,90 TL
  • Sabun 84,90 TL

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 20-29 KASIM İNDİRİMLERİ

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İndirimler başladı! 20-29 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri neler? Kahve çeşitleri, et ve süt ürünleri...
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