İnfaz koruma memuru KPSS taban puanları 2026: ÖSYM ile KPSS gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

KADIN VE ERKEK ADAYLARDA PUAN FARKI

İnfaz koruma memuru alımlarında kadın ve erkek adaylar arasında taban puan açısından fark oluşabiliyor. Bunun temel nedenleri arasında kontenjan sayısı ve başvuru yoğunluğu bulunuyor.

Özellikle kadın adaylar için ayrılan kontenjanların daha sınırlı olması, rekabetin yükselmesine ve taban puanların daha yüksek seviyelerde oluşmasına neden oluyor.

Hangi KPSS Puan Türü Kullanılıyor?

Mezuniyet Düzeyi KPSS Puan Türü Genel Taban Puan Görünümü Lisans KPSS P3 Erkeklerde yaklaşık 70 puan Ön lisans KPSS P93 Erkeklerde yaklaşık 70 puan Ortaöğretim KPSS P94 Erkeklerde yaklaşık 73-75 puan Kadın adaylar Mezuniyet düzeyine göre değişir Yaklaşık 79-81 puan seviyelerine çıkabiliyor