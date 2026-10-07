İnfaz koruma memuru KPSS taban puanları 2026: ÖSYM ile KPSS gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kadrolarına yönelik araştırmalar hız kazandı. KPSS gardiyan atama taban puanları da infaz ve koruma memuru olarak görev yapmak isteyen adayların öncelikli araştırma konuları arasında yer aldı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adaylar için alım şartları ve puan değerlendirmeleri farklılık gösterebilirken, geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanlar tercih sürecine ışık tutuyor. İşte KPSS infaz koruma memuru atama taban puanına ilişkin tüm ayrıntılar...
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan infaz koruma memurlarının alımlarında KPSS puanı, adayların mezuniyet durumuna göre değişiyor. Başvuru sürecinde lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı KPSS puan türleri dikkate alınıyor.
Lisans mezunu adayların infaz koruma memuru başvurularında KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Erkek adaylarda taban puanlar genel olarak 70 puan civarında şekilleniyor.
Kadın adaylarda ise kontenjanların daha sınırlı olması nedeniyle rekabet artıyor. Bu nedenle kadın infaz koruma memuru alımlarında taban puanlar 79-81 puan seviyelerine kadar çıkabiliyor.
Ön lisans mezunlarının başvurularında KPSS P93 puan türü kullanılıyor. Erkek adaylar açısından taban puanlar çoğunlukla 70 puan sınırında oluşuyor.
Kadın adaylarda ise sınırlı kontenjan nedeniyle puanlar erkek adaylara göre daha yüksek seviyelerde kalabiliyor.
Lise ve dengi okul mezunları için KPSS P94 puan türü esas alınıyor. Erkek adayların yerleştirmelerinde taban puanlar genel olarak 73-75 puan aralığında görülüyor.
İnfaz koruma memuru alımlarında kadın ve erkek adaylar arasında taban puan açısından fark oluşabiliyor. Bunun temel nedenleri arasında kontenjan sayısı ve başvuru yoğunluğu bulunuyor.
Özellikle kadın adaylar için ayrılan kontenjanların daha sınırlı olması, rekabetin yükselmesine ve taban puanların daha yüksek seviyelerde oluşmasına neden oluyor.
|Mezuniyet Düzeyi
|KPSS Puan Türü
|Genel Taban Puan Görünümü
|Lisans
|KPSS P3
|Erkeklerde yaklaşık 70 puan
|Ön lisans
|KPSS P93
|Erkeklerde yaklaşık 70 puan
|Ortaöğretim
|KPSS P94
|Erkeklerde yaklaşık 73-75 puan
|Kadın adaylar
|Mezuniyet düzeyine göre değişir
|Yaklaşık 79-81 puan seviyelerine çıkabiliyor