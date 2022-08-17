Haberler Yaşam Haberleri ING emekli promosyonu 8.250 TL’yi buldu! ING emekli promosyonu ne kadar veriyor, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 10:58

ING emekli promosyonu 8.250 TL’yi buldu! ING emekli promosyonu ne kadar veriyor, başvuru şartları neler?

Emekli zammı temmuz ayı itibariyle enflasyon oranına göre arttı ve emekli promosyonu en çok veren bankalar listesi de değişmiş oldu. Bu listeye zirveden giriş yapan ING bank oldu. ING emekli promosyonu ödemeleri kampanyalarına baktığında 8 bin TL üzerinde nakit veriyor. ING emekli promosyonu başvuru şartları da banka tarafından açıklandı. İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları emekliler tarafından araştırılıyor. Peki, ING emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar!

ING emekli promosyonu 8.250 TL’yi buldu! ING emekli promosyonu ne kadar veriyor, başvuru şartları neler?

ING emekli promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından sürekli olarak yöneltiliyor. Temmuz zammı ile birlikte emekli promosyonu veren bankalar ödemelerini arttırdı. Vatandaşlar da ING emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu yöneltiyor. Son kampanyalar ile birlikte ING emekli promosyonu ödemeleri 8.250 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, ING emekli promosyonu başvuru şartları neler? İşte ING emekli promosyonu ücreti ve detaylar!

ING EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ING emekli promosyon ücretlerini yayınladı. Ücretler şu şekilde:

Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 4.650 TL

Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.800 TL

Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 7.000 TL yapılmaktadır.

Bunun yanında, emekli yakınını bankaya getirenlere 1.250 TL'ye varan promosyon veriliyor. Böylece emekli promosyonu 8250 TL'ye kadar çıkma fırsatına sahip oluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş vatandaşlar yararlanabiliyor.

05 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

Vadesiz hesaptan tanımlı ve düzenli ödenen 2 Otomatik Fatura Talimatına 500 TL ek nakit promosyon verilir.

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ING emekli promosyonu 8.250 TL’yi buldu! ING emekli promosyonu ne kadar veriyor, başvuru şartları neler?
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