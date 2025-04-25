Haberler Yaşam Haberleri İngiliz boksör dehşet saçtı! Taksi sürücüsünü ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 25.4.2025 19:50 Son Güncelleme: 25.4.2025 19:50

İngiliz boksör dehşet saçtı! Taksi sürücüsünü ağır yaraladı

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda taksi sürücüsü, havalimanından aldığı İngiliz boksör ile ücret konusunda anlaşamadı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, kaçırıldığını düşünen İngiliz boksör, taksi sürücüsünü darp etti. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan boksör tutuklandı.

İHA
İngiliz boksör dehşet saçtı! Taksi sürücüsünü ağır yaraladı

Kan donduran olay, Eyüpsultan Göktürk D20 yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü K.B, havalimanından aldığı İngiliz boksör R.K, ile ücret konusunda anlaşmadı. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kaçırıldığını düşünen İngiliz boksör R.K, taksi sürücünü darp etti. Ağır yaralanan sürücü, yerde kanlar içinde kalırken yolcu ise orada beklemeye devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör R.K'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralı taksi sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Karakola götürülen yolcu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İngiliz boksör dehşet saçtı! Taksi sürücüsünü ağır yaraladı
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