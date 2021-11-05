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Giriş Tarihi: 5.11.2021 09:46 Son Güncelleme: 5.11.2021 22:43

Şoke eden olay! İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şoke eden olay! İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü
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İngiltere’den İstanbul Bahçelievler’e kalçasından yağ aldırmak için gelen 28 yaşındaki Diarra Akua Eunice Brown, ameliyat sonrası pansuman sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ameliyatı yapan estetik cerrahı Ş.G.B. gözaltına alındı.

İngiltere vatandaşı Diarra Akua Eunice Brown, kalçasından yağ aldırmak için geçtiğimiz ay İstanbul Bahçelievler'e geldi. İddiaya göre özel bir hastanede, 22 Ekim 2021 günü, estetik cerrahı Ş.G.B. tarafından kalçasından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi.

Amaliyattan sonra sağlık srunu olmadığı gözlemlenince bir gün sonra taburcu oldu. Ancak 2 gün sonra akşam saatlerinde Brown pansuman için tekrar hastaneye geldi. İddiaya göre pansumanda doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken Brown bir anda fenalaştı. Saatler içerisinde durumu kötüye giden genç kadını hayatını kaybetti.



DOKTORUN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmada doktor Ş.G.B'yi gözaltına alındı. Ş.G.B., emniyetteki ifadesinde, Brown'ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü.

Ş.G.B., ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.

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Şoke eden olay! İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü
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