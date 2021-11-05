Şoke eden olay! İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü

Amaliyattan sonra sağlık srunu olmadığı gözlemlenince bir gün sonra taburcu oldu. Ancak 2 gün sonra akşam saatlerinde Brown pansuman için tekrar hastaneye geldi. İddiaya göre pansumanda doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken Brown bir anda fenalaştı. Saatler içerisinde durumu kötüye giden genç kadını hayatını kaybetti.