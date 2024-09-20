"İnovasyonda Kadın Programı” ödül töreni

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), 2015'ten beri, "Bir Fikrim Var" diyen kadın girişimcilerin yeteneklerini artırmak ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyelini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "İnovasyonda Kadın Programı"nın 8. dönem kazananları 22 Eylül Pazar günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla açıklanacak.

Program kapsamında 31 girişimci kadın projelerini bir hafta boyunca mentörler ve eğitmenler eşliğinde geliştirdikten sonra jüri karşısında sunumlarını yaptı.

Sunumlar sonrasında iki kategoride seçilen 6 projeye toplamda 1 milyon TL ödül verilecek.

PROGRAM AKIŞI:

12.30 – 13.00 : Karşılama

13.00 – 13.02 : 8. Kamp Dönemi Filmi

13.03 – 13.09 : KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan BAYRAKTAR - Açılış Konuşması

13.10 – 13.20 : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mehmet Fatih KACIR

13.20 – 13.55 : Ödül Takdimi

13.55 – 14.00 : Hatıra Fotoğrafı Çekimi – Kapanış