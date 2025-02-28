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Giriş Tarihi: 28.2.2025 18:20 Son Güncelleme: 28.2.2025 18:29

İnşaat çalışması istinat duvarını çökertince bina tahliye edildi

Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın yanında yapılan inşaat sırasında istinat duvarı çöktü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnşaat çalışması istinat duvarını çökertince bina tahliye edildi

Ekiplerin incelemesinin ardından tahliye edilen bina mühürlendi. Olay, dün Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde meydana geldi.

4 katlı bir binanın yanındaki inşaat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarı çöktü. Toprak kayması nedeniyle binanın bahçesindeki kamelya yan yattı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından binadaki vatandaşların tahliye edilmesine ve apartmanın mühürlenmesine karar verildi.

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İnşaat çalışması istinat duvarını çökertince bina tahliye edildi
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