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Giriş Tarihi: 9.3.2025 10:35 Son Güncelleme: 9.3.2025 10:45

Yer Elazığ: İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Elazığ’da 43 yaşındaki Erdinç Köse, dün akşam bilinmeyen bir nedenle inşaat halindeki bir binaya girdi. Asansör boşluğuna düşen Köse hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Yer Elazığ: İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Acı olay Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaata giren 43 yaşındaki Erdinç Köse, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu kontrol etmek için binaya girdiklerinde Köse'yi yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köse'nin cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Elazığ: İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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