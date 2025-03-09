Yer Elazığ: İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Acı olay Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaata giren 43 yaşındaki Erdinç Köse, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu kontrol etmek için binaya girdiklerinde Köse'yi yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köse'nin cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.