‘İnşaat mühendisi olacağım’

Depremde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde oturdukları apartman yıkılınca baba Yusuf (37) ile anne Elif (29) hayatını kaybederken Nuri (12), Berat ve Ecrin kardeşler yaralı olarak kurtuldu. Enkazdan çıkarılan Ecrin'in sağ bacağı diz altından, ağabeyi Berat'ın ise sol kolu dirsek altından ampüte edildi. Ağabeyi Nuri'nin ise sadece parmakları kırıldı. Anne ve babasını kaybeden 3 kardeşe anneanneleri sahip çıktı. Uzuvlarını kaybeden 2 kardeş, doktorları aracılığıyla Çukurova Üniversitesi 'Çocuk İyilik Merkezi'ne başvurdu. Burada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Sibel Başaran tarafından tedavileri tamamlanan Berat'a protez kol, Ecrin'e ise protez ayak takıldı. Protezleriyle hayata tutunan kardeşlerin mutlulukları gözlerinden okundu. Sol koluna protez takılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Berat, "Anne ve babamızı depremde kaybettik. Bana ve kardeşime protez takıldı. Okuyup inşaat mühendisi olmak istiyorum. Çünkü depreme dayanıklı evler yapıp insanların ölmesini engellemek istiyorum" dedi.İki kardeşi ziyaret eden ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, şu ana kadar merkeze 17 başvuru yapıldığını, 3 kişisel protez takıldığını belirterek, "Buradaki amaç, yurdun dört bir yanına dağılmış olan ampüte edilmiş çocuklara doktorları aracılığıyla ulaşmak. Çocuklarımızın geleceğe uzanan yollarını hep birlikte açacağız. Onların bir gülüşü dünyaya bedel" diye konuştu.