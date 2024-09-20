Haberler Yaşam Haberleri İnşaat sahasına girip 3 milyonluk doğalgaz vanasını çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 20.9.2024 11:29 Son Güncelleme: 20.9.2024 11:32

İnşaat sahasına girip 3 milyonluk doğalgaz vanasını çalan hırsız yakalandı

İstanbul Maltepe’de Tolu Konut İdaresi inşaatından 3 milyon lira değerinde doğalgaz vanası çaldığı iddia edilen Ali E.E.(25) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortağıyla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnşaat sahasına girip 3 milyonluk doğalgaz vanasını çalan hırsız yakalandı

İstanbul Maltepe'de, Esenkent mahallesi Özmen sokakta bulunan E.M'ye ait bir inşaat şantiyesinde 23 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde iş yerine gelen şüpheliler şantiye deposunda bulunan doğalgaz vanalarını çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan vanaları, olay yerine gelirken kullandıkları minibüse yükleyen şüpheliler daha sonra kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYORLAR

Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle olay yerine geldikleri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikleri görülüyor. Polis ekipleri yaptığı çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ali E.E'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ali E.E'nin poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İnşaat sahasına girip 3 milyonluk doğalgaz vanasını çalan hırsız yakalandı
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