İnşaata kaçan toplarını almak isterken ölen 3 kardeş toprağa verildi

Sancaktepe'de Pazartesi Günü kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, kayboldukları yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde içi su dolu bir inşaat alanında bulundu. Olay, Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde Pazartesi Günü17.00 sıralarında meydana geldi. Ayvaz ve Nurdan Sağın çiftinin 6 çocuğundan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alamayan ailesi polise haber verdi.

KAMERADAN İNŞAATA DOĞRU GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aile ve polisin çevrede yaptığı incelemede çocukların eve yakın bir okula doğru gittikleri görüldü. Bunun üzerine aile ve polis, gece okulun güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde çocukların bölgede Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir okulun karşısındaki inşaat alanına doğru gittikleri belirlendi. İnşaatın kontrol eden aile ve ekipler, çocukların birinin su üzerinde olduğunu gördü.

3 ÇOCUĞUN CENAZESİ BULUNDU

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TOPLARINI ALMAK İSTERKEN

Çocukların su dolu alana kaçan toplarını almak için alana girdiği ve çocuklardan birinin suya düşmesi sonucu diğerlerinin de onu kurtarmaya çalışırken hayatlarını kaybettiği iddia edildi. 3 çocuklarını su dolu inşaata kaçan toplarını almak isterken feci şekilde kaybeden Ayvaz –Nurdan Sağın çiftinin bir çocuklarının toplamda 7 çocuğu olduğu bir çocuklarının da 2018 yılında hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"BAŞKASININ DA ÇOCUĞU GİDEBİLİR"

6 çocuğundan 3 tanesini kaybeden baba Ayvaz Sağın, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocukların 17.30 sıralarında evden çıkmış. Kamera kayıtlarına baktığımızda gittikleri yönün okul yönü olduğunu gördük. Okulun kameralarına gece 01.00 gibi baktığımızda cemevi yapılan inşaata doğru gittiklerini gördük. Temelinde önlem almadıkları için çocuklar ellerinde topla oradan geçerken galiba top ellerinden suya düşüyor. Orası çamur topu almaya çalışırken kayıp onlar da düşüyor. Birbirlerini kurtarayım derken üçü de suya düşüyor. Üçü de boğuluyor. Burası 2-3 aydır bu şekilde duruyor. Bölgenin bir güvenliği yok. Işığı yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir önlem alınmamış. Benim 3 çocuğum gitti yarın da birinin bir çocuğu gidebilir. Oradaki okula 6 bin tane öğrenci gidiyor. Bin tanesinin oradan geçtiğini düşünelim, bir çocuk düşse o da boğulacak" dedi.

3 KARDEŞ YAN YANA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 3 çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Sancaktepe Saruhan Cami'ne getirildi. Cenazeler musalla taşına yana konuldu. Baba Ayvaz Sağın, taziyeleri kabul etti. 3 çocuk ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.